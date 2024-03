Apple si patentoval ovládací prvky na bocích iPhonu. Pomohly by při hraní her, focení nebo při prohlížení fotografií

Jeden z posledních zveřejněných patentů od Applu poukazuje na to, že americký gigant přemýšlí, jak dostat ovládací prvky na boky iPhonů. Jednou z možností jsou displeje s dotykovými tlačítky, která by mohla pomoci, nejen s ovládáním systému, ale také se zobrazením různých stavových a informačních zpráv, nebo notifikací. Pokud by iPhone ležel na stole, v případě příchozího volání nebo třeba doručené textovky, by se rozsvítil jen úzký displej na boku zařízení.



Apple si patentoval displejové plochy na delších bočních hranách iPhonů. Pomohly by s ovládáním aplikací, při focení, prohlížení fotografií nebo při poslechu hudby. Dokázaly by zobrazit i notifikace, textové zprávy nebo informace o zmeškaných voláních

Apple se v rámci zveřejněného patentu dopodrobna rozepsal o tom, co by měl boční displej umět. Např. by na něm byla zobrazena aktuálně hrající píseň a doplňkové ovladače pro přepnutí skladby. Stejnou funkci by plnilo přejetí prstu po displeji směrem do stran. Na doplňkovém panelu by mohla průběžně rolovat doručená textovka nebo třeba událost z kalendáře. Při focení iPhonem by Apple na horní hranu dostal doplňkové dotykové ovladače, např. tlačítko, které aktivuje blesk, spoušť či přepínač mezi focením a natáčením videí. Přejetím přes boční displej by šlo rychle „proletět“ mezi posledními pořízenými fotografiemi.

Boční displeje zatím jen u konceptu

Pokud by se tento patent spojil s jedním z dřívějších patentů od Applu, mohl by vzniknout iPhony s displeji, které by obklopovaly celé tělo telefonu. A to podobně jako u konceptu Xiaomi Mi Mix Alpha. Chybějící fyzické ovladače po stranách telefonu (zamykací tlačítko, regulátory hlasitosti a akční klávesa) by byly řešeny čistě softwarově. Patent počítá i s tím, že by se na krajní displeje dostaly i dotykové ovladače pro hraní her. Dotyková tlačítka by tak nezacláněla na hlavním displeji, na němž by zbylo více místa pro zobrazení textur.

Stále se jedná pouze o patent, který nikdy nemusí spatřit světlo světa, ovšem je minimálně zajímavé sledovat, kterým směrem se ubírá vývoj a přemýšlení Applu. Displeje na bočních hranách se sice dosud neujaly, nikdo však neví, kterým směrem se smartphony posunou za dalších pár let...

Zdroj: USPTO