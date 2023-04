Apple si patentoval pouzdro pro AirPods s dotykovým displejem. Inspiroval se u JBL

Apple zvažuje, že by do pouzdra pro AirPods přidal i dotykový displej, přes nějž by mohli uživatelé ovládat hudební přehrávání či přepínat zdroje hudby mezi všemi dostupnými zařízeními. Vyplývá to z patentu, který byl podán v září roku 2022, ovšem na veřejnost „probublal“ až v těchto dnech.

A zatímco stávající přenosná pouzdra pro zcela bezdrátová sluchátka jsou čistě „pasivní“ zařízení, maximálně mají stavový displej – případný displej s interaktivním uživatelským rozhraním by omezil jejich závislost na smartphonu a umožnil pohodlně ovládat hudební přehrávání.

Apple podobu displeje nastínil ve schematických náčrtcích, které nejsou příliš poutavé, ovšem render, který z nich vznikl, vypadá daleko zajímavěji. Navíc se patent nezmiňuje jen o ovládání hudby, na displeji pouzdra pro AirPods mají být k dispozici i další aplikace, např. mapy nebo počasí. Z telefonu by se na displej propisovaly i veškeré další notifikace.



Takto nějak by mohlo vypadat pouzdro pro budoucí generaci sluchátek AirPods (Zdroj: 9to5mac)

Apple loni v květnu ukončil životní cyklus přehrávače iPod Touch 7, a to proto, že jeho štafetu už dávno převzal technologicky vyspělejší iPhone. Jenže pouzdro pro sluchátka s displejem může být jednou z cest, jak v moderní době spojit aktuální a historické produkty značky. Možná, že se díváme na budoucí podobu „AirPods Touch“.

Jasná inspirace?

I kdyby Apple začal nabízet novou generaci AirPods se zabudovaným displejem, nebyl by první, kdo takový produkt má. Už v loňském roce se na trhu objevila sluchátka JBL Tour Pro 2, která mají na svém těle 1,45" dotykový displej. Stalo se tak koncem loňského srpna, patentová přihláška Applu vznikla později, a asi není těžké uhodnout, kde se americký gigant inspiroval.

Displej u JBL je primárně určený pro nastavení sluchátek, např. k aktivaci ANC a „připoslechu“ okolí, k nastavení hlasitosti nebo poskytuje informace o aktuálním času, nabití pouzdra a jednotlivých sluchátek. Mimo to se na displej vypisují příchozí notifikace, které směřují na spárovaný telefon. U pouzdra je možné na displeji dokonce přijmout hovor, který následně probíhá přes samotná sluchátka. Apple tedy nemusí být nějak zásadně kreativní... Sluchátka JBL Tour Pro jsou v prodeji i na českém trhu a stojí 7 tisíc korun.

TWS sluchátka JBL Tour Pro 2 s vlastním displejem:

Zdroj: PatentlyApple, 9to5mac