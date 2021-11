Apple si patentoval šílený iPhone. Je celý ze skla a má vysouvací komponenty

Přestože poslední roky Apple patří spíše k těm konzervativnějším firmám, v rámci výzkumu a vývoje však stále dokáže překvapit neotřelými nápady. To potvrzuje i nový patent, který ukazuje šílený iPhone s displejem po všech stranách, včetně vrchní i spodní hrany.

Idea je taková, že by obsah z čelní strany plynule přecházel do boků až na záda, přičemž horní a spodní strana by sloužila k zobrazení rychlých informací, jako jsou například widgety.

Šílený je koncept zejména v tom, jak by se telefon opravoval. Přestože by byl displej ze všech stran, tu spodní by mělo být možné sundat a nutné komponenty jednoduše vysunout. V některých nákresech se vysouvá dokonce i boční strana.

Celoskleněný mobil láká i ostatní značky

Celý koncept vypadá hodně futuristicky, ale používat jej v praxi by bylo asi hodně o nervy. Zařízení s displejem po všech stranách by bylo obtížné nějak účinně chránit pomocí krytů, nehledě na zranitelnost při pádech. Oprava by potom byla možná nákladnější, než pořízení celého nového zařízení... Sklo je navíc těžší než hliník, takže by určitě vzrostla i hmotnost celého zařízení.

Nutno ale říci, že by Apple nebyl úplně první, kdo by s něčím takovým přišel. Něco podobného zkoušelo i Xiaomi s telefonem Mi Mix Alpha, který však zůstal „konzervativně” u displeje pouze ze čtyř obvodových stran. I tak ale výrobce vyrobil jen pár kusů jako demonstraci toho, co je možné, a telefon se do masového prodeje nikdy nedostal.

U Applu, který je mnohem opatrnější na „neefektivní“ prototypové výstřelky, je velmi pravděpodobné, že se ničeho takového v blízkých letech nedočkáme. Přesto je dobré vidět, že se firma od revolučních nápadů úplně nedistancuje. Sice je moc nechce realizovat, nebo určitě ne mezi prvními, ale má je aspoň „na papíře“.

Via: Patently Apple