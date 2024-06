Apple si patentoval vyměnitelné kryty pro iPhone. Mohou v sobě mít powerbanku nebo glukometr

Asi i vy si říkáte, že doba vyměnitelných krytů v telefonech je už dávno za námi. A to stejné si můžete myslet i o modulární koncepci smartphonů, kterou si můžete představit jako moduly Moto Mods z roku 2019. Oba tyto směry však možná ještě neřekly poslední slovo. Apple si totiž patentoval vyměnitelné zadní kryty pro iPhony, a minimálně v Evropě, která za pár let přejde na povinně vyměnitelné baterie (nebo podstatně kvalitnější), by to mohlo dávat určitý smysl.



Apple si patentoval vyměnitelné kryty pro iPhone ve stylu Moto Mods. Jaká je šance, že se budoucí iPhone stane modulární?

Pro zavedení tohoto patentu do praxe by vlastně stačilo málo – mít zadní kryt iPhonu vyměnitelný, což by za pár let mohlo být díky regulaci ze strany EU zase naprostou samozřejmostí. Zadní kryt by mohl na iPhonu držet pevně nebo pomocí magnetů MagSafe. Dal by se však odstranit, a na jeho místo byste nasadili zcela odlišný kryt.

V návrhu patentu Apple ukazuje záda s dvojicí reproduktorů, vestavěnou powerbankou nebo třeba se samostatným zdravotním měřidlem. To by dokázalo např. vyhodnocovat glukózu v krvi z vloženého testovacího proužku.

Apple s podobným nápadem není první...

Kryt na záda iPhonu by mohl obsahovat i černobílý nebo barevný dotykový displej, popř. by iPhonu umožnil snadno „upgradovat“ fotoaparáty, popř. jen použitou optiku. Apple v jednom návrhu uvádí i to, že by nacvaknutý zadní kryt mohl mít jakousi „nárazníkovou zónu“, která by iPhone chránila při pádech podobně, jako samostatné kryty a obaly.

Rozhoupe se k Apple k vyměnitelným zadním krytům pro iPhony se speciálními funkcemi, nebo bude tento patent už navždy ležet na dně šuplíku? Je zřejmé, že Motorola se svými moduly předběhla dobu, stejně jako LG s rozšiřujícími moduly u LG G5. Dokážete si však představit, že by se iPhone stal po letech částečně modulární?

Zdroj: Patentlyapple