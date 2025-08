Apple si počkal a přináší funkci, kterou Samsung uměl už v roce 2013. Dnes překvapivě dává větší smysl

Technologickým světem zase víří debata, jejímž středobodem je, jak jinak, chystaný iPhone. Očekávaný model 17 Pro má přinést funkci, nad kterou pamětníci jen s úsměvem kroutí hlavou. Jde o možnost nahrávat video z přední a zadní kamery zároveň, tedy takzvané duální nahrávání. Než však odsoudíme Apple za kopírování, podívejme se, proč je tato více než deset let stará myšlenka stále aktuální.

Přenesme se na chvíli do roku 2013. Samsung tehdy u svého modelu Galaxy S4 představil funkci zvanou „Dual Shot“. Umožňovala přesně totéž, ale nápad tehdy narážel na technologické mantinely. Přední fotoaparát měl velmi nízké rozlišení jen 2 Mpx a tehdejší procesory se zadýchávaly i při zpracování jednoho videa, natož dvou.

Výsledek připomínal spíše zajímavý experiment než praktický nástroj. Komprimované soubory bez úprav byly použitelné možná na legrácky, ale určitě ne na seriózní tvorbu. Schopnost, kterou později nabídly i telefony LG či HTC, byla vnímána jako „hračka“ a z trhu potichu zmizela, protože prostě předběhla svou dobu.

Apple jako muzejní kurátor

A právě zde se projevuje klasická strategie Applu, kterou můžeme označit jako přístup muzejního kurátora. Firma málokdy přichází s něčím zcela novým. Raději vyčká, až je technologie dostatečně zralá, a následně ji převezme, vybrousí k dokonalosti a integruje do svých produktů. Apple přitom připravoval podporu této funkce již od iOS 13, kdy API AVCaptureMultiCamSession umožnilo vývojářům testovat duální nahrávání aplikacemi třetích stran.



Funkce Dual Shot na telefonu Samsung

V posledních letech je evidentní, že gigantovi z Cupertina nejde o to být první, ale o to nabídnout bezchybně fungující řešení, což je přístup, který se dlouhodobě vyplácí. Vzpomeňme na widgety, které iOS přijal až dlouho poté, co Android už nevěděl, co s nimi dál, ale nabídl je jednoduché, rychlé a sladěné s celým ekosystémem.

A právě rok 2025 přináší potřebný technologický pokrok. Očekáváme, že iPhone 17 Pro nabídne nejen trojici 48Mpx zadních fotoaparátů, ale hlavně výrazně vylepšený 24Mpx přední foťák. Zařízení bude pohánět extrémně výkonný čip A19 Pro, který zvládne zpracovávat dvě videa ve vysoké kvalitě 4K nebo 8K v reálném čase. Zmínit musíme i spekulace o novém systému chlazení (parní komora), které je nezbytné, aby se telefon při tak náročné operaci nepřehříval, a očekávané zvýšení velikosti operační paměti z 8 GB na 12 GB.

Skutečný důvod je možná jinde

Kouzlo ale nebude jen v samotném nahrávání. Apple sází na to, čemu říkáme „výpočetní kinematografie“. Nejde jen o spojení dvou obrazů, ale o jejich simultánní vylepšování, jako je sjednocování barev, stabilizace a možná i aplikace portrétního režimu na oba záběry. Výsledek se uloží v profesionálním kodeku Apple ProRes, který umožní tvůrcům video okamžitě a plynule stříhat v aplikacích, jako je Final Cut Pro.

Hlavním, byť méně nápadným, důvodem je zřejmě ještě strategičtější vize s názvem Vision Pro. Technologie potřebná pro duální nahrávání je totiž v principu tatáž, která je nutná pro záznam prostorového 3D videa. Apple tak elegantně promění miliony iPhonů na kamery pro tvorbu obsahu pro svou platformu smíšené reality. Funkce pro vlogery je tedy jakýmsi vedlejším produktem mnohem větší a dlouhodobější strategie.

V konečném důsledku nejde jen o „kopírování“ Androidu. Apple spojí pokročilý hardware, vysoký výpočetní výkon a softwarové úpravy do pečlivě integrovaného ekosystému. Jednoduše řešeno: zase si dal na čas, ale přináší řešení v podobě plnohodnotného pracovního nástroje, který konečně dává smysl.