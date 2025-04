Apple si pořádně vylepšil čísla. iOS 18 běží téměř v 85 % iPhonů. Statistiky Androidů jsou téměř rok staré

Je to už půl roku, kdy byla vydána veřejná verze systému iOS 18, a Apple může být s tím, jak rychle se update dostává do iPhonů, více než spokojený. Zatímco v lednu na iOS 18 běželo 68 % iPhonů, podle nejnovějších zpráv běží na nejnovější verzi systému iOS 18 84,64 % iPhonů. iOS 17 nadále běží na 9,63 % iPhonů, starší verzi systému má 5,74 % iPhonů. A jedná se o data platná k poslednímu březnovému dni.



Téměř 85 % iPhonů už běží na nejnovější verzi systému iOS 18

Od konce ledna se tak podstatně snížil podíl iPhonů se systémem iOS 17 (Apple uváděl 19 %) a se starší verzí systému (dříve 13 %), a to ve prospěch nejnovějšího iOS 18. Tento systém dostal několik dílčích aktualizací, zatím poslední, iOS 18.4, přinesla do Evropy nové smajlíky a také umělou inteligenci. Pro Apple to jsou skvělá čísla, téměř to vypadá, že jsou uživatelé iPhonů zvyklí na aktualizace, které se nejen dostanou na všechny iPhony v jeden den, ale mnozí uživatelé je i relativně brzy instalují do svých telefonů. Letos byly hlavním lákadlem k přechodu z iOS 17 na iOS 18 funkce umělé inteligence, které však mají ke zcela dotaženému stavu ještě pořádně daleko.



Google má poslední informace o podílu verzí Androidu z května 2024, kde mimochodem ještě aktuální Android 15 ještě vůbec nebyl zastoupený

Android, to je úplně něco jiného. Google dříve statistiky distribucí verzí zveřejňoval alespoň dvakrát ročně. Nejdříve veřejně, a poté jen v programu Android Studio pro vývojáře. V něm však i teď v dubnu najdeme nejaktuálnější statistiky k datu 1. května 2024. A něco nám říká, že se Google nemá čím chlubit. Třeba takový Samsung se k aktualizacím na Android 15 teprve chystá, a tak je pravděpodobné, že procenta telefonů běžících na nejvyšší verzi Androidu budou i v těchto dnech stále nízká.

A co vy, už máte aktualizováno na iOS 18?