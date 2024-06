Apple si u nositelností drží dominanci. Uživatelé se však daleko více soustředí na levnější modely

Trh nositelností podle agentury IDC v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o 8,8 %. Uživatelé chytrých hodinek však dávají přednost levnějším modelům, protože už pět čtvrtletí po sobě klesá průměrná cena prodaných nositelností. Uživatelé podle agentury nevidí smysl v investicích do prémiových produktů, a stále častěji volí spíše hodinky a další nositelnosti nižší a střední třídy.



Apple je i nadále lídrem nositelností, jeho tržní podíl se však meziročně i mezičtvrtletně povážlivě zmenšil

Apple je mezi chytrými hodinkami i nadále jedničkou a to s 18% tržním podílem. Meziročně však ztratil téměř pětinový podíl na trhu. Podle analytiků za to může zákaz prodejů Apple Watch a s nimi související vypínání měření okysličení krve. Statistiky sice explicitně nezmiňují hodinky, protože do tohoto segmentu spadají i sluchátka, ale ta Apple naposledy uvedl v roce 2022.



Na druhém místě je Xiaomi, třetí je Huawei, který o pár desetin procent překonal Samsung. Páté místo patří značce boAt

V uplynulém čtvrtletí se dařilo zejména Xiaomi, které meziročně eviduje růst o 44 procent. Zejména díky přílivu nových a cenově dostupných hodinek. Svůj vliv na tom má návrat k Wear OS. Na třetí most se dostalo Huawei, které se od klasických smartphonů pomalu přesouvá do jiných oblastí byznysu. Samsung je až čtvrtý, a klesající prodeje hodinek Galaxy Watch nezvrátily ani prodeje náramku Galaxy Fit3. Samsung však meziročně eviduje růst o 13 %, což je více, než průměr. Páté místo patří firmě Imagine Marketing, která stojí za, u nás neznámou, značkou boAt.

Do budoucna by mohla zájem o dražší modely zvýšit podpora měření glukózy v krvi, která se u mainstreamových značek očekává již v průběhu letošního roku.

Zdroj: IDC