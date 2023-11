Apple si z výnosů reklam v iOS bere 36 procent. Samsung dostal od Googlu 8 miliard dolarů za loajalitu

Probíhající soudní spor v USA už prozradil několik zajímavých faktů o finančních transakcích, které probíhají mezi Googlem a dalšími mobilními značkami. Google je výchozím vyhledávačem u smartphonů, ale rok od roku jej to stojí více a více peněz. Za poslední rok mobilním značkám za svou vyhledávací pozici číslo jedna zaplatil neskutečných 26 miliard dolarů. A ani další zprávy týkající se Applu a Samsungu nejsou nijak přívětivé.

Ekonomický expert pracující pro Google totiž prozradil, že existuje dohoda mezi Applem a Googlem, která jablečnému gigantovi přisuzuje finanční příspěvek z vyhledávání přes mobilní prohlížeč Safari. Google je v něm veden jako defaultní vyhledávač, a za to ze zisků z vyhledávání a reklam připadne Applu 36 procent! Když byla tato cifra vyzrazena, hlavního právníka Googlu to viditelně zasáhlo. Jednalo se o informaci, kterou by americký gigant raději navždy zamlčel.

Mnohem větší vrásky na čele však udělá Applu. Ten už před pár lety rozjel kampaň za bezpečný iPhone, u něhož můžete odvolat sledování a sběr dat, které po vás požadují mobilní aplikace. Už několik generací iOS platí, že se vás aplikace musí nejdříve zeptat, a ve vyskakujícím okně můžete tento sběr dat deaktivovat. Vloni se ale ukázalo, že Apple měří sobě a vývojářům dvojím metrem. Zatímco u aplikací třetích stran si sledování zablokujete, u těch od Applu vám blokace sběru dat není k ničemu.



Máte v iPhonu vypnuté Sdílení analýz? Podle hromadné žaloby na tom nesejde. Apple o vás totiž ve „svých“ aplikacích sbírá veškerá data, i to i tehdy, když si to explicitně nepřejete

A nyní se ukazuje, že zatímco Apple navenek bojuje za „maximální soukromí uživatelů a za blokaci jejich sledování“, na pozadí tajně získává finanční prostředky z vyhledávání na Googlu v iPhonech, který samozřejmě eviduje určitou míru chování a vyhledávací „zvycích“ uživatelů v prohlížeči Safari. Není tohle tak trochu pokrytecké?

Kupuje si Google loajalitu?

Ze soudního sporu Google vs. Epic zase vzešlo najevo, že Google za čtyři roky zaplatil Samsung celkem 8 miliard dolarů v rámci tzv. „Projectu Banyan“. A to za to, aby jihokorejský výrobce zachoval u telefonů řady Galaxy jako defaultní vyhledávání od Googlu, Google Asistenta a Obchod Google Play. Google tak investoval nemalé zdroje, aby mohl vedle sebe existovat obchod Google Play i Galaxy Store.



Samsungu se existence Galaxy Storu už minimálně jednou vyplatila. Za to, že jej neudělal primárním zdrojem aplikací dostal od Googlu pěknou sumu peněz

Google nejdříve zvažoval, že Samsungu vyplatí 200 milionů dolarů za čtyři roky, po které by byl Google Store k dispozici ke stažení výhradně na Google Play. Jenže z této transakce nakonec sešlo. Google nakonec zaplatil 8 miliard dolarů za „loajalitu“ a to ještě miliardu dolarů ušetřil. A to proto, že po Samsungu nakonec nepožadoval, aby byl Google Play jediným aplikačním obchodem na domovské obrazovce od vybalení telefonu řady Galaxy z krabice. Připomeňme, že po úvodním nastavení u Samsungů na ploše ikony obou obchodů.

Project Banyan už sice aktuálně není na pořadu dne, ovšem tyto praktiky jen potvrzují, že má Google s mobilními výrobci podepsané podezřelé dohody, které mohou nést známky antimonopolního jednání. A kdo ví, kolik podobných dohod ještě zůstává v utajení...

Zdroj: Bloomberg, Androidauthority