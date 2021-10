Apple Siri slaví 10 let. Hlasová asistentka nastartovala změnu, která trvá dodnes

Je to už 10 let od doby, kdy na iPhone přišla hlasová asistentka Siri. Byl to jeden z prvních asistentů umělé inteligence (AI) pro telefony, jemuž šlo nejen zadávat různé povely, ale také s ním konverzovat. Siri byla představena spolu s iPhonem 4S a Apple už tehdy demonstroval, jak dokáže ženským hlasem předpovědět počasí, naplánovat trasu do práce, odpovědět na zprávy nebo přidat schůzku do kalendáře.

Vzhledem k tomu, že do té doby nic podobného neexistovalo, sklidila Siri velký úspěch. Bylo to přitom již podruhé v historii, kdy Apple ohromil mluvícím zařízením. Pamětníci jistě vzpomenou na legendární představení prvního počítače Macintosh z roku 1984. Zatímco, tehdy šlo jen o předprogramovanou řeč, Siri opravdu dokázala reagovat na dotazy a i Apple to na konferenci prezentoval tak, že pomalu přichází doba mluvení na věci, kterou jsme dříve znali jen z filmů.

Představení Apple Siri v roce 2011:

Nejen Siri, ale všem hlasovým asistentům obecně se předpovídala zářná budoucnost. Mnozí si mysleli, že se z ovládání hlasem a komunikace s umělou inteligencí se konečně stane nový normál. O deset let později vidíme, že tyto úvahy byly možná opět až příliš ambiciózní.