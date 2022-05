Apple slaví Pride Month. Převlékne hodinky do duhových barev a přidá i speciální ciferníky

Blíží se měsíc červen, který je už poměrně tradičně označován Pride Month, tedy měsíc průvodů oslavující LGBTQ komunitu. Toho se už poslední roky hojně chytají velké firmy, které tyto události ve velkém podporují. Tradičním podporovatelem je i Apple, který si každý rok pro tuto událost přichystá nějakou kolekci příslušenství



Speciální řada sportovních řemínků Pride Edition od Applu pro tento rok

Nyní představil dvojici sportovních provlékacích řemínků s typickou duhovou tématikou. K dispozici bude jak klasický ve světlém provedení, tak tmavá verze v edici Nike. V českém online Apple Storu jsou k dostání za cenu 1 290 Kč, tedy stejně jako běžné řemínky. Oficiálně jsou určené pro Apple Watch s velikostí 41 a 45 mm, ale díky univerzálnímu uchycení budou sedět i na všechny starší hodinky od Applu.

Pro ty, kteří nechtějí utrácet peníze za řemínky připravil Apple také bezplatnou kolekci ciferníků, které jsou jak jinak než duhové. Barevné pruhy ciferníku se ale vždy rozvibrují po klepnutí na displej či otočením korunky a reagují i na zvednutí zápěstí. K dispozici jsou pro všechny zdarma a najdete je ke stažení v galerii ciferníků v rámci aplikace Watch na iPhonu.

Není to poprvé, co podobnou akci Apple přichystal. Řemínky i ciferníky pro Apple Watch v rámci Pride Month vydal už několikátým rokem. Starší designy řemínků v rámci této kampaně si můžete prohlédnout v galerii článku. Kromě toho Apple podporuje i samotné průvody a letos celá událost bude i ústředním tématem speciální fotografické kampaně Shot on iPhone.

Apple Watch Series 7:

Zdroj: Apple