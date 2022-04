Apple sníží závislost na bankách. Chce si sám zpracovávat mobilní platby a nabídnout nové finanční služby

Apple nejsou jen hardwarové produkty a služby. Od roku 2014, kdy s příchodem iPhonu 6 představil bezkontaktní platby Apple Pay se začal dostávat i do finančního světa. S Apple Pay Cash pak zjednodušil posílání peněz mezi lidmi. Své zapojení do finančního světa pak ještě více prohloubil před 3 lety, když v USA představil vlastní kreditní kartu Apple Card. O té se mimochodem v poslední době spekuluje v souvislosti s k možnou expanzí do Evropy.



V USA už Apple několik let sám nabízí vlastní kreditku, a to jak na iPhonu tak i fyzickou.

Přestože finanční služby se ze strany Applu výrazně rozrostly, stále je firma plně závislá na svých partnerech, které finanční služby zajišťují a hlavně se také starají o zpracování plateb. To by se ale časem mohlo změnit, jak uvádí agentura Bloomberg, podle níž Apple zahájil dlouhodobý plán většího osamostatnění nad finančními institucemi.

Sebere práci bance

Jak uvádí ve svém článku Mark Gurman, Apple pracuje na svém plánu s interním názvem „Breakout”, který mu má pomoci se více vytrhnout ze zajetí běžných finančních institucí. V blízké době rozhodně nelze očekávat, že by se Apple chystal stát bankou a začal otevírat uživatlelům bankovní účty, nicméně si začne si sám zajišťovat jiné klíčové funkce, které mu banky a jiní partneři z řady finančních společností nyní zajišťují.

Dalším hladáčku Applu má být systém zpracování plateb. Dnes pro to využívá služeb Goldman Sachs, Green Dot a hlavně společnost CoreCard, jejíž systém při placení s kartou od Applu transakce zpracovává a ověřuje u banky. Potřeba je v takovém případě ověřovat historii účtu, ověřování zůstatku, limitů karty, hlídat podezřelých transakce a spoustu dalších důležitých věcí. To všechno by Apple údajně rád přesunul úplně pod svá křídla, což rozhodně nebude snadný úkol.

Bloomberg uvádí, že se nadá očekávat, že by Apple chtěl hned tyto zpracovatele plateb nahradit u současných řešení jako Apple Card, Apple Pay Cash a dalších služeb. Údajně je ale chce využít u dalších finančních služeb, které chystá, jako mají být například odložené platby. Firma má tak evidentně ve fintech odvětví velké plány a vzhledem k popularitě Apple Pay a dalších služeb díky iPhonům má zde velký potenciál opět trochu nabourat trh. Nedávno například spustila službu Tap to Pay, která dovolí z iPhonu udělat bezkontaktní terminál pro příjem plateb.

