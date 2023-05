Apple spolupracuje s Googlem. Vznikla iniciativa, která má zabránit špehování pomocí lokátorů

Ve světě mobilních technologií se stala věc nevídaná. Apple se spojil s Googlem a v rámci společného úsilí obou firem (na tiskovém webu Applu vidíme slovo „Google“ zřejmě úplně poprvé) vznikla iniciativa, která má jediný úkol - zabránit cílenému sldování uživatelů. A to je problém, proti kterému Apple bojuje dlouhodobě, a neúspěšně. Máme tím na mysli špehování za pomoci AirTagů, které může podstatně narušovat soukromí.

Výsledkem spolupráce je načrtnutí nejlepších postupů u mobilních systémů, které mají v budoucnu upozorňovat uživatele na to, že jsou nějakým trackerem sledováni. A to bez ohledu na to, zda se bude jednat o iPhone nebo o Android. Obě společnosti se tak shodli na jasných pravidlech pro detekci sledování, aby se minimalizovalo riziko zneužití lokátorů. Do společné iniciativy se navíc připojily značky Tile, Chipolo, Eufy Security, Pebblebee i Samsung, takže to vypadá, že spolupráce Applu a Google má ambice změnit celý segment lokalizačních štítků a přívěsků.



Apple s Googlem stanovili nová pravidla pro detekování sledování pomocí Bluetooth lokátorů, do nové iniciativy se přidali všichni velcí hráči na trhu, např. Tile, Chipolo nebo Samsung

Při načrtnutí základních specifikací se Google a Appple inspirovali i u výrobců koncových zařízení a názory různých zájmových skupin. Všechna stanovená pravidla nyní projdou hodnotícím procesem u všech firem zapojených do iniciativy, a následně dojde k zapracování případných připomínek. Specifikace pro upozornění na sledování uživatelů různými trackery mají být dotažené do konce letošního roku, potřebné softwarové funkce se pak dostanou do budoucích verzí iOS a Androidu.

AirTagy jsou zneužívány třeba ke krádežím aut:

Zdá se tedy, že projekt BlueSleuth-Lite z Kickstarteru může pomalu vyhlásit svůj konec. Příští měsíc sice k prvním zájemcům dorazí krabička, která je určena pro detekci nechtěného sledování různými lokátory. Jenže, stojí přes 10 tisíc korun. A pokud se do Androidu a iOS brzy dostanete softwarová detekce sledování, nebude toto zařízení vůbec potřeba.

