Apple spustil program uživatelských oprav. Náhradní díly si pohlídá, budou vázány na konkrétní iPhone

Po několika měsících od oznámení Apple oficiálně spustil svůj nový program pro uživatelské opravy zařízení. Zatím se týká pouze iPhonů 12 a novějších včetně nového iPhonu SE 3. generace. Firma ale slíbila, že se časem rozšíří o další produktu počínaje počítačů s procesory řady Apple M1. Škoda jen, že je zatím dostupný pouze pro uživatele Spojených států, ačkoli společnost slíbila jeho rozšíření do dalších zemí. A jak tedy celý proces funguje?



Uživatel pouze vyplní model a požadovanou komponentu a může objednávat. Ceny začínají na jednotkách a končí na stovkách dolarů. Nutné však bude znát IMEI opravovaného zařízení.

Služba je dostupná prostřednictvím webu www.selfservicerepair.com, který se tváří poměrně přehledně a jednoduše. Hned na úvodní straně čeká uživatele výběr vhodného produktu, konkrétního modelu a typu komponenty, kterou bude potřebovat vyměnit. Aktuálně zde najde baterie, repráčky, fotoaparát, displej, šuplíček na SIM kartu nebo vibrační motorek Taptic Engine.

Apple si komponenty hlídá

U volby každého typu výměny zákazníkovi vyjede výčet jednotlivých komponent a potřebných nástrojů k opravě, které lze zakoupit samostatně nebo v rámci celého výhodnějšího balíčku. Ceny komponent se pochybují v jednotkách až stovkách dolarů v případě nových displejů. U profesionálních pomůcek se cena může vyšplhat i na stovky dolarů. Některé z nich Apple dokonce nabízí za 50 dolarů na týdenní pronájem. I tak se ale nákup může mnohým vyplatit.

Výrobce ceny hájí tím, že jde o originální součástky a certifikované nástroje přímo od Applu, při jejichž použití nedojde k porušení záruky opravovaného zařízení. To má ale i odvrácenou stranu. Apple si totiž vede přísnou evidenci nákupu dílů a platí, že každá objednaná komponenta musí být určena pro konkrétní zařízení, čímž dostává ze hry neautorizované servisy a další osoby, které by si takto chtěly nakoupit originální díly do zásoby.

Pokud uživatel vymění díl za neoriginální, koupený jinde, bude na telefonu vídat časté a hlavně otravné upozornění o neznámých součástkách. Pro objednání daného dílu je nutné vyplnit IMEI opravovaného zařízení, které lze najít v nastavení telefonu. Vyžadován bude také ověřovací kód, který v bezplatném oficiálním návodu pro výměnu konkrétní součástky, čímž se společnost chrání a nutí lidi dodržovat předepsaný způsob opravy.

Každopádně jde o vstřícný krok, který dovolí šikovným kutilům ušetřit peníze za servis a dovolí prodloužit i životnost používaných zařízení. Komponenty k aktuálním modelům totiž budou k objednání minimálně 7 let. Můžeme jen doufat, že se dočkáme i brzkého rozšíření služby k nám do Evropy. Trend je totiž jasný – podobné „samoopravné“ iniciativy se chytají i další firmy jako Google či Samsung.

Rozborka iPhonu SE: