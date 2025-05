Apple straší uživatele. U aplikací, za které neplatíte přes jeho App Store, zobrazuje červený vykřičník, přitom jsou bezpečné

Apple si zase naběhl. Jen chvíli po tom, co od EU dostal pokutu 500 milionů eur, už opět potenciálně hazarduje s další sankcí. V obchodu App Store se totiž objevuje varování s vykřičníkem, které informuje o tom, že aplikace, kterou si hodláte nainstalovat, nepodporuje „bezpečnou a soukromou platební metodu od Applu“. A to je něco, co určitě zase brzy začne řešit EU. To, co mělo být původně jen informační cedulkou, vypadá jako výrazné varování před instalací aplikace, která nevyužívá platby od Applu.



Varování na instalaci aplikace v App Storu, která nepoužívá platební metodu od Applu. Červený vykřičník má za cíl odradit, rozhodně to nevypadá jako doplňková informace

Jen si to představte. Chystáte se stáhnout aplikaci z App Storu a při jejím výběru z katalogu se na vás rozsvítí červený vykřičník v trojúhelníku. Ano, přesně tak vypadá varování v aplikačním obchodu v iPhonu, které podle našeho názoru uživatele od stažení aplikací využívajících alternativní platební systémy spolehlivě odradí. Je třeba dodat, že mainstreamové platební metody jsou dnes už dávno bezpečné a soukromé, a Apple v tomto případě jen straší uživatele. Na webu App Storu přitom visí jen zběžná textová informace s odkazem, který situaci blíže vysvětluje.

Původní verze byla jiná

Navíc se ukazuje, že Apple podobné varování již do App Storu nasadil v březnu. Protože však alternativní způsoby plateb používalo jen minimum aplikací (kvůli nevýhodným podmínkám, za které dostal Apple pokutu, jich bylo údajně jen sto), toto varování se prakticky nikomu nezobrazovalo.



Dříve navrhovaná podoba informačního zobrazení šedým písmem s informačním „íčkem“ má od aktuálního varování v horní části karty aplikace v App Storu hodně daleko

Teď se situace obrací a Apple může být opět pod zvýšenou pozorností Evropské komise. Už jen proto, že Apple dříve podobnou informaci navrhoval zobrazit až ve spodních patrech popisů aplikací šedým písmem jako běžnou informaci ve stylu alergenů uváděných u potravin. Aktuální podoba je něco, co jen dokládá, že si Apple bude chtít stále dělat věci po svém, a stále se nebojí testovat míru striktnosti pravidel EU.