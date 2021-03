Apple tvrdě narazil. Brazílie jej pokutuje za to, že prodává iPhony bez nabíječky

Apple sice „úspěšně“ nastolil nový trend špičkových smartphonů bez přibalených nabíječek, jenže v Brazílii tvrdě narazil. Tamní organizace na ochranu spotřebitelů Procon vypsala Applu pokutu 2 miliony dolarů (cca 44 milionů Kč) za to, že v základním balení iPhonu 12 chybí tak základní věc, jako síťová nabíječka. Organizace Apple mj. obvinila i ze zavádějící reklamy, prodeje vadných produktů, za udržování neférových obchodních podmínek a také za to, že firma neopravuje telefony, které mají stále platnou záruku.

Agentura Procon loni kontaktovala centrálu Applu s žádostí o vysvětlení situace, odpovědi se však nedočkala. Vypsáním pokuty tak Procon zřejmě Apple konečně dostane k jednacímu stolu, a pokud s ní americký gigant nebude souhlasit, tento spor zřejmě skončí u soudu. Apple v Brazílii prodává nabíječku k telefonu samostatně za 40 dolarů, tj. cca 870 Kč, což při koupi spolu s telefonem ještě zvyšuje souhrnnou pořizovací cenu.

Případy ze světa však ukazují, že podobné soudní tahanice států s Applem nakonec skončí ve prospěch koncových zákazníků. Konkrétně Francie po Applu, a také po všech dalších výrobcích, požaduje, aby v základním balení telefonu nechyběla sluchátka, která zamezí dětem do věku 14 let větší míru vystavení se elektromagnetickému záření. Pokuta pouhých 75 tisíc EUR (zhruba 1,6 milionu Kč) stačila k tomu, aby zde Apple začal k telefonu přibalovat sluchátka EarPods a USB-C kabel s konektorem Lightning. Dokáže Brazílie donutit Apple, aby se do základní krabice opět vrátila síťová nabíječka? Šance na to je dost reálná.

U řady iPhone 12 ze základních krabic poprvé zmizela nabíječka:

