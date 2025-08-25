Apple u iPhonu 18 neodstraní ovládací tlačítko fotoaparátu. Jen ho kvůli výrobním nákladům zjednoduší

Sotva se na internetu ohřály spekulace o budoucnosti ovládacího tlačítka fotoaparátu iPhonu 18, už je všechno jinak. Nedávné zvěsti tvrdily, že Apple v roce 2026 tento prvek úplně vypustí. Důvěryhodnější zdroje však rychle uvedly věc na pravou míru: tlačítko nikam nezmizí, jen projde přepracováním. Hlavním cílem je zjednodušit konstrukci, snížit výrobní i servisní náklady, a přitom zachovat většinu funkcí, které si uživatelé oblíbili.
Důvod je prostý a jak už to v technologickém světě bývá, skrývá se v nákladech. Současné řešení, které najdeme v řadě iPhone 16, je prý na výrobu i následné opravy „skutečně velmi drahé“. Kombinuje totiž hned dva typy senzorů, což celý modul prodražuje a komplikuje. Senzorová navíc vrstva leží pod safírovým sklem, které vůbec není levné. Apple tak čelí internímu tlaku na zlevnění komponenty, jejíž potenciál většina uživatelů zatím nedokáže docenit.
Apple se fyzického tlačítka nevzdává
Pojďme se podívat na to, v čem spočívají připravované změny. Tlačítko v iPhonu 16 využívá tlakový senzor, který rozezná sílu stisku, a zároveň kapacitní vrstvu, jež funguje jako miniaturní touchpad pro gesta, například pro ovládání úrovně přiblížení. Právě tuto kapacitní vrstvu se Apple chystá u iPhonu 18 odstranit a veškerou funkčnost, včetně gest, přenést na samotný tlakový senzor. Na první pohled to vypadá jako ústupek, ale ve skutečnosti jde o logický krok: technologie bude jednodušší, levnější a pravděpodobně i spolehlivější a méně poruchová.
Tento krok nápadně připomíná osud technologie 3D Touch, která rozlišovala sílu dotyku na celé ploše displeje. Byla sice výkonná, ale pro mnohé uživatele příliš složitá, a nakonec ji nahradil méně sofistikovaný, ale srozumitelnější Haptic Touch, tedy dlouhé podržení. Zdá se, že se Apple poučil a raději zjednoduší funkci dříve, než se stane pro uživatele příliš matoucí a pro firmu zbytečně nákladnou.
Celá sága ilustruje, jak se mění filozofie Applu v přístupu k fyzickým tlačítkům. Po éře jediného, multifunkčního tlačítka „Domů“ a následném přechodu k ovládání gesty nyní zažíváme návrat specializovaných tlačítek. Ta jsou nyní vnímána jako funkce pro náročnější uživatele, kteří vyžadují rychlejší a hmatatelnější ovládání specifických funkcí.
Tlačítko zůstává, jen bude o něco jednodušší
Apple tímto zjednodušením paradoxně neudává směr, ale spíše reaguje na osvědčená řešení. Podobnou technologii, kde všechny funkce obstarává pouze tlakový senzor, už dnes najdeme v telefonech konkurence, například u Oppo Find X8 Ultra a Vivo X200 Ultra, přičemž zvládají rozpoznat klepnutí, silný stisk i posun prstu. Jde tedy o pragmatický krok, který vyvažuje inovace, výrobní náklady a reálnou uživatelskou přívětivost. Tlačítko zůstává, jen bude o něco jednodušší.
Při srovnání s konkurencí se ukazuje, že samotná existence takového prvku má širší význam. Sony sází na klasickou dvoustupňovou spoušť, která připomíná digitální zrcadlovky. Samsung a Google naopak preferují softwarové zkratky a funkce poháněné umělou inteligencí. Apple se pohybuje kdesi mezi: nabídl hmatové ovládání, ale zároveň jej postupně uhlazuje, aby nebylo překážkou.
Budoucnost fyzických ovládacích prvků zůstává otevřená. Možná se časem tlačítko fotoaparátu a Akční tlačítko sloučí do jediné „chytré“ klávesy, možná se dočkáme virtuálních tlačítek rozpoznávaných sadou senzorů. Jedno je ale jisté: Apple se dávno vzdal myšlenky univerzálního řešení pro všechny. Dnes nabízí různé vrstvy ovládání – od jednoduchých gest po specializované klávesy – a nechává na uživatelích, kterou cestou chtějí jít.