Apple umí aktualizovat iPhony, které jsou ještě zabalené v krabičce. Podobné řešení na trhu zatím nikdo nemá

Asi to znáte i vy sami. Když si přinesete domů nový telefony a absolvujete martyrium jeho úvodního nastavení, jehož součástí je i přihlášení pod různými účty, odsouhlasení podmínek, přidání Wi-Fi sítě, apod. A ve chvíli, kdy už se chcete pustit do objevování tajů a zákoutí prostředí nového telefonu vám vyskočí aktualizace softwaru. Když už, tak už... jenže čekání na první použití telefonu se tím ještě protahuje. Apple s tím bojuje po svém. V obchodech v USA v dubnu nasadí řešení, které dokáží aktualizovat i iPhony zabalené v krabičkách, aniž by je bylo nutné vybalit.



Z výroby zabalená krabička iPhonu je důkazem jeho originality i zcela nového telefonu. Apple vyvinul řešení, jak tyto „krabicové“ telefony aktualizovat ještě ve svých prodejnách. Nový uživatel iPhonu tak vybalí telefon s poslední verzí softwaru

Apple svému systému říká „Presto within Apple“, a podle Marka Gurmana z Bloombergu se jedná o kovovou krabičku „na boty“, do které se z regálu vloží z výroby zabalená krabička iPhonu. Pomocí obslužného programu je možné takto zabalený iPhone bezdrátově aktualizovat na nejnovější verzi systému iOS. Můžeme očekávat, že tato krabička aktivuje v iPhonu režim pro instalaci systému, následně jej do paměti zařízení přenese, ověří, že se update provedl správně, a na konec se iPhone vypne. A to vše v zabaleném stavu, ve kterém opustil továrnu.

Bič na odkladače aktualizací

Dosud je přitom v iPhonu přítomná verze softwaru, která byla aktuální v čase jeho výroby. A u starších telefonů může být technologický skok mezi jednotlivými verzemi iOS poměrně výrazný. Apple si navíc touto aktualizací softwaru může zajistit postupně zvětšující se procenta uživatelů iPhonů, které využívají nejnovější verzi iOS. Jejich procenta historicky velmi vysoká (zvláště ve srovnání s Androidem), ovšem poslední dobou začali i uživatelé iPhonů aktualizace stále častěji odkládat. „Presto within Apple“ tak může být jedním ze způsobů, jak tento trend postupně zvrátit, a to již při koupi nového iPhonu.

Apple tento systém bezdrátové aktualizace testoval ve vybraných amerických prodejnách od konce roku, v průběhu dubna jej nasadí ve většině míst v USA. Začátkem léta chce mít Apple svůj systém nasazený v Apple Storech v celé zemi, a odtud by mohl následně pokračovat do zbytku světa. Připomeňme, že žádný z konkurenčních výrobců podobné řešení nenabízí. Aktualizace telefonů na nejnovější verzi softwaru je vždy na samotných uživatelích.

Zdroj: Bloomberg