Apple uvádí novou aplikaci Pozvánky. Kreativně pozve hosty na oslavu či firemní večírek, dokonce i ty s Androidem

Apple představil zcela novou aplikaci Pozvánky. Její hlavní smysl už napovídá samotný název, slouží totiž k tvorbě pozvánek, a to kreativní formou. V aplikaci uživatel může snadno vytvořit pozvánku na různé typy událostí s tím, ať už půjde o soukromý večírek či formální firemní akci. Aplikace dovolí k pozvánce přidat libovolné fotky z galerie, jako pozadí pro dokreslení atmosféry, nebo si v podporovaných zemích můžete grafiku vygenerovat rovnou pomocí Apple Intelligence v rámci Image Playground.



Aplikace je velmi jednoduchá, ale zároveň působí hravě a je jednoduchá na ovládání.

Není to ale jen o grafice. Primární je zde samotný text pozvánky, který lze upravovat, a to včetně použitého fontu. Samozřejmostí je možnost přidání času a místa konání události, s tím, že pozvánku můžete libovolně sdílet s lidmi nebo je rovnou pozvat posláním odkazu. Přímo u pozvánky pak uvidíte, kdo z pozvaných nabídku přijal a zúčastní se nebo ne. Pro dokreslení tématu pozvánky je možné pro pozvánku vytvořit i sdílené album fotek, které uvidí jen pozvaní nebo dokonce přidat i na míru vytvořený playlist z Apple Music.



V podporovaných zemích půjde grafika pozvánek rovnou vytvářet v rámci Image Playground a návrh pozvánky nechat na Apple Intelligence. V aplikaci uvidíte i seznam hostů, kteří pozvánku přijali či odmítli.

Pozvánky jsou už jednak dostupné v App Store jako aplikace, ale už i v online verzi na icloud.com. Kdo chce být v roli pořadatele, musí mít navíc i předplatné iCloud+ (od 25 Kč měsíčně). Pozvaným hostem však může být naprosto kdokoliv, dokonce i uživatelé jiných platforem. Pozvánku tak může otevřít a případně přijmout či odmítnout například i uživatel Androidu či jiného operačního systému.

Pořadatelé mohou své akce snadno prohlížet a spravovat, posílat odkaz na pozvánku, podívat se, kdo potvrdil účast, a vybírat, co všechno se má zobrazit v přehledu, například pozadí akce nebo adresa místa konání. Hosté pak mohou na pozvánku odpovědět v mobilní aplikaci na iPhonu nebo v její webové verzi, aniž by si museli pořídit předplatné iCloud+ nebo založit účet u Applu. Účastníci mají kontrolu nad tím, co se o nich ukazuje ostatním, a také mohou událost kdykoli opustit.