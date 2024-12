Apple už dávno není králem mobilní softwarové podpory. Štafetu převzal Samsung a Google

Zatímco ještě před lety byl Apple králem softwarové podpory, kterou jsme vychvalovali u iPhonů, dnes tomu už tak není. Apple má u svých telefonů stanovenou „nepsanou“ nejméně pětiletou softwarovou podporu, kterou však někteří Android výrobci dostali až na sedm let. Jenže zatímco u Applu tyto updaty někdy působí jako „absolutní minimum“, aby mohly starší telefony ještě fungovat, takový Google dokonce do některých starých Pixelů pravidelně dodává i nové funkce.



Samsung a Google shodně u nových topmodelů nabízí sedmiletou softwarovou podporu, a to je více než převážně pětiletá softwarová podpora u iPhonů. Nehledě na to, zda u stávajícího telefonu vydržíte sedm let, je to vzkaz od výrobců, ať se o aktuálnost softwaru nebojíte

Na mysli máme tzv. Feature Dropy, což jsou specifické aktualizace pro Pixely. K nim můžeme ještě započítat pravidelné, byť drobné, dávky funkcí pro všechny Androidy prostřednictvím aktualizací aplikací nebo updatů služeb Google Play. Pro Google poskytování softwarové podpory už dávno není jen o údržbě a ladění chyb, ale také o tom, jak uživatelům „vrátit“ část pořizovací částky na zakoupené softwarové podpoře.

Google za nás získává i plusové body za prodloužení softwarové podpory u řady Pixel 6 a Pixel 7, které místo dříve avizované tříleté podpory dostanou dva roky updatů navíc. Řada Pixel 6 skončí u Androidu 17, Pixel 7 zase dostane až Android 18. Nečekáme sice žádné převratné vizuální změny, ale třeba úpravy na pozadí se zaměřením na bezpečnost a soukromí budou jistě vítaným bonusem.

Pravidelné updaty top Androidů

Ano, ani Google se nevyhnul tomu, že do starších telefonů nedodává některé funkce. Třeba funkce Pixel Screenshot určitě není určen jen pro řadu Pixel 9, protože by ji loňská řada Pixelů nedokázala spustit. U Applu jsou však tendence upřednostňování nových generací telefonů vidět daleko více. Vzpomenout můžeme na umělou inteligenci, které údajně nemohla běžet u iPhonů jen s 6GB RAM, byť komunita Apple usvědčila z opaku. A tzv. „vizuální inteligence“ dokonce chybí i u loňského iPhonu 15 Pro Max. Oficiálně proto, že nemá tlačítko Camera Control pro aktivaci funkce, jenže použít by se k tomu dalo třeba akční tlačítko.

ano, Samsung se letos zasekl u aktualizace na Android 15, kterou nabídne zřejmě jako jeden z posledních na trhu. Vloni byl přitom s Androidem 14 po Googlu jedním z prvních. Přesto, když dojde na lámání chleba a na umělou inteligenci Galaxy AI, dostal ji Samsung až na řadu Galaxy S22, a nijak se nevymlouval.

Google se zase poučil z řady Pixel 6, která na tom byla softwarově velmi špatně. Až se mnozí divili, že Google telefony v tomto stavu vůbec pustil na trh. Je však vidět, že se poučil, a to se odráží i v tom, že v aktuální řadě Pixel 9 jsme nezaregistrovali prakticky žádné softwarové problémy.

A zatímco Androidy dostávají nové funkce v době vydání, u iPhonů už teď funkce umělé inteligence přibývají až s postupnými aktualizacemi iOS 18. Díky tomu samotný vývoj iOS 19 nabírá výrazné zpoždění, což se podepíše pod to, že řada nových funkcí z budoucí verze iOS, kterou očekáváme na podzim příštího roku, dorazí do iPhonů až v průběhu roku 2026. A na to jsme u Applu nikdy nebyli zvyklí. Časy se tak mění a žezlo nejlepší mobilní softwarové podpory přebírají výrobci Androidů. Apple má totiž už teď co dělat, aby ve vývoji umělé inteligence dohnal konkurenci.

Via Cnet, Tomsguide, Phonearena