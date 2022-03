Apple už neopraví ukradené či ztracené iPhony. Stačí, aby byly vedeny v globální databázi odcizených telefonů

Apple v dohledné době přestane poskytovat servisní služby pro iPhony, které jsou vedené jako „ztracené“ či „odcizené“. Pokud při servisních zásazích narazí technici na telefony, podle jejichž IMEI je z databáze GSMA Device Registry zřejmé, že majitel telefonu své zařízení postrádá, bude oprava těchto zařízení zamítnuta.

Nová politika Applu vznikla proto, aby nedocházelo k pochybným servisním úkonům u kradených zařízení či u těch, u nichž není možnost ověřit jejich původ. Servisní technici mají taktéž zakázáno odblokování zařízení, pokud u nich uživatelé nejsou schopni dohledat doklad o jejich pořízení. Pokud přes službu Find My uživatelé svůj iPhone označí příznakem „ztracený“, jeho oprava taktéž nebude možná. Telefon se v tomto případě uzamkne a na displeji zobrazí kontaktní informace pro jeho případné vrácení.

Jedná se tak o další krok Applu, který se snaží co nejvíce minimalizovat krádeže iPhonů. Pokud k nim skutečně dojde, mají mít pachatelé opětovný přeprodej telefonů dosti ztížený. A omezení servisních úkonů je dosti výrazným „zádrhelem“, jenže jako zákazník na to přijdete až tehdy, když váš telefon dorazí do servisu... Apple se k novým pravidlům zatím oficiálně nevyjádřil, každopádně se v zákulisí hovoří o tom, že by mohla již brzy vejít v platnost.

Představení iPhonu SE (2022):

Zdroj ithome