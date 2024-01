Apple v březnu pustí do iPhonů cizí appstory. Na EU chce vyzrát vysokými poplatky za každé stažení nad limit

Je to černé na bílém. Apple potvrdil, že se tzv. sideloading dostane do iPhonů letos v březnu, a to společně se systémem iOS 17.4. Už za dva měsíce tak budeme moci na iPhonech stahovat aplikace z alternativních aplikačních obchodů. Pravidla však budou platit jen pro uživatele ve 27 zemích Evropské unie, a nejsou nijak jednoduchá. Apple se navíc EU „veřejně vysmívá“, a zavádí nový poplatek pro nejstahovanější aplikace, který mu budou platit vývojáři.



Takto bude v iOS vypadat instalace nového aplikačního obchodu

Kdo by u Applu čekal, že bude vše transparentní a jednoduché, tak ten se šeredně mýlí. Alternativní aplikační obchody si sice stáhnete z jejich webových stránek, přesto však budou nejprve muset projít schvalovacím procesem Applu. Po jejich instalaci jim budete muset ručně udělit oprávnění, aby mohla stahovat další aplikace. Jakmile budete mít hotovo, přes alternativní obchody si stáhnete třeba i ty aplikace, které u App Storu „neprošly“, nebo si alternativní obchod nastavíte jako defaultní místo App Storu.

Vyjádření Applu k bezpečnosti: Apple v ziskové zprávě použil slovo „riziko“ 22×, což poukazuje na to, že Apple přijal nutnost sideloadingu v EU jen z donucení. Za vše hovoří tato přeložená citace z tiskové zprávy: „Nové možnosti pro zpracování plateb a stahování aplikací na iOS otevírají nové cesty pro malware, podvody , nezákonný a škodlivý obsah a další ohrožení soukromí a bezpečnosti. Proto Apple zavádí ochranu – Notarizaci pro aplikace pro iOS, autorizace pro vývojáře na aplikačních obchodech a zveřejňování informací o alternativních platbách – s cílem snížit rizika a poskytnout uživatelům v EU co nejlepší a nejbezpečnější prostředí. I když jsou tato ochranná opatření zavedena, zůstává mnoho rizik. Notarizace pro iOS je základní test, který se vztahuje na všechny aplikace bez ohledu na jejich distribuční kanál, zaměřená na integritu platformy a ochranu uživatelů. Zahrnuje kombinaci automatických kontrol a kontroly člověkem.“

Apple však chce mít přesto dohled nad distribucí všech aplikací. Každá z aplikací musí být „notarizovaná“ Applem (ověření vývojářů, integrity aplikací a používaných platebních metod), vývojáři budou moci distribuovat napříč aplikačními obchody jednu verze stejné aplikace, a to proto, aby třeba na jednom obchodě nenabídli demoverzi, a prodávali je za výhodnějších podmínek na druhém obchodě. Navíc musí dodržovat požadavky platformy iOS a podrobit se skenování malwaru.

Mění se pravidla pro distribuci aplikací

Apple čistě pro Evropu připravil nová pravidla pro vývojáře, kteří na ně mohou přejít, nebo zůstat u stávajícího modelu. Aplikace distribuované přes App Store budou místo 30 % platit 17% poplatky z digitálního zboží a služeb. Pokud aplikace spadají do programu App Store Small Business, budou sníženy na 10 procent. Pokud aplikace využijí platebního systému od Applu, je k tomu třeba ještě připočíst tříprocentní příplatek. Počítá se s tím, že alternativní obchody budou mít své vlastní dodatečné poplatky. Ale také nemusí.

Jenže, nižší přísun peněz si bude Apple kompenzovat novým poplatkem Core Technology Fee. Jakmile aplikace překoná metu jednoho milionu stažení v daném roce, budou její vývojáři za každou další instalaci platit Applu z vlastní kapsy 54 eurocentů měsíčně. (cca 13,4 Kč). Apple však uvádí, že tento poplatek bude platit maximálně jedno procento aplikací na App Storu. Jenže, zatímco alternativní obchody mohou nabídnout vývojářům třeba i nulové poplatky za nákupy, Core Technology Fee bude platit i pro alternativní obchody. Už z tohoto úhlu pohledu vypadá bombasticky oznámený návrat hry Fortnite na iOS hodně úsměvně...



Nová kalkulačka poplatků pro evropské vývojáře na App Storu. I když aplikace nebudou publikovat na App Storu, i nadále budou muset platit tzv. Core Technology Fee. Každé další stažení nad bezplatný 1 milion činí 0,54 EUR. A to za každou další instalaci

Apple novými pravidly rozhodně nepřijde o peníze. Získá je od hodně stahovaných aplikací z libovolného obchodu v iOS. Vývojáři si mohou ostatně sami spočítat v online kalkulačce, kolik peněz jim ve finále podle nových pravidel zůstane. Kupříkladu aplikace s 10 miliony stažení a výdělkem 10 milionů dolarů vývojářům přinese po zdanění jen 2 miliony dolarů, tedy pětinu z příjmů. Apple z ní získá 6,2 milionů dolarů. A to se bavíme jen o odhadech, ve skutečnosti mohou být počty stažení daleko vyšší. Podle starých pravidel by vývojář stejné aplikace Applu zaplatil 1,5 milionů dolarů...

V App Storu se navíc v Evropě začnou nabízet i aplikace pro streamování her, které podle současných pravidel měly vstup do obchodu zapovězený. Vývojáři těchto služeb tak využívali přístupy přes webové rozhraní, které byly mnohdy dost těžkopádné.

Apple zpřístupní NFC a alternativní prohlížeče

Apple mimo App Storu v Evropě otevírá i další funkce svého ekosystému. Vůbec poprvé si budou moci uživatelé stáhnout alternativní prohlížeče, které nemají jádro ve WebKitu. Konkurence webových prohlížečů tak konečně bude plnohodnotná. Při otevření Safari v iOS 17.4 se ukáže nabídka pro stažení alternativních prohlížečů. Podle Applu je to však zbytečná obrazovka, a navíc si uživatelé budou vybírat prohlížeče, aniž by „porozuměli, co která možnost znamená.“



V iOS 14.7 beta1 se už objevuje nabídka pro nastavení výchozího prohlížeče

Apple se u budoucí verze iOS také chystá k tomu, že NFC čip u iPhonů a iPadů vůbec poprvé otevře alternativním platebním metodám. Americký gigant dodává, že do iOS 17.4 přidal více než 600 nových programátorských API. V současné době vývojářům distribuuje první betaverzi iOS 17.4, finální verze systému, zřejmě nejdůležitější update iOS v historii pro evropské uživatele, dorazí do iPhonů letos v březnu.

Zdroj: Apple