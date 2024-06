Apple v EU zpřístupnil diagnostiku pro iPhony. V bílé knize se chlubí dlouhou životností svých zařízení

Apple vloni v prosinci začal v USA nabízet komponentu Apple Diagnostics, která je určená pro domácí opravy zařízení. Je určena těm, kteří chtějí zjistit, zda s jejich iPhonem skutečně něco není v pořádku. Popř. těm, kteří chtějí opravovat vlastní zařízení od Applu. Funkce Apple Diagnostics se v těchto dnech dostává i do Evropy, a k jejímu využití potřebujete iPhone (nebo Mac), který hodláte diagnostikovat, a k tomu druhé zařízení připojené k internetu, na němž se dozvíte výsledek. A to může být počítač, druhý iPhone, iPad nebo třeba smartphone s Androidem.



Každý uživatel v Evropě si nově může zapnout diagnostiku ve svém iPhonu. Podmínkou je pouze systém iOS 17 (a novější)

iPhone, u kterého máte podezření na nějaké poškození, je nutné uvést do režimu diagnostiky, který se do iPhonů dostal společně iOS 17. Při vypnutém stavu je nutné podržet oba boční regulátory hlasitosti a pak k telefonu připojit k nabíječku. Jakmile se na displeji rozsvítí logo Applu, můžete boční tlačítka pustit, a počkat, až naběhne diagnostický režim. Ten dokáže určit hardwarové a softwarové problémy iPhony společně s komponenty, které je třeba pro případnou opravu zakoupit.

Pokračovat však musíte na druhém zařízení, kde přejdete na tuto adresu, zvolíte typ diagnostikované zařízení a zadáte jeho sériové číslo. To zjistíte po stisknutí ikonky „i“ v pravém spodním rohu displeje u diagnostikovaného iPhonu. Jakmile se obě zařízení propojí, můžete z druhého spustit řadu dílčích testů zaměřených na software, zvuk, displej, multi-touch, Face ID a fotoaparáty. Výsledky testů můžete rovnou vytisknout, nebo si alespoň vytvořit screenshot a kontaktovat servisní středisko s konkrétním problémem. A nebo se do opravy můžete pustit sami.

Bílá kniha prozradí detaily

Společně s rozšířením dostupnosti nástroje pro diagnostiku do Evropy vydal Apple i tzv. „bílou knihu“ s názvem Longetivity by Design. Apple v dokumentu uvádí, že si iPhony na klíčových trzích drží hodnotu déle, než iPhony. A to až o 40 % ve srovnání s Androidy. U starších iPhonů je pak tento rozdíl v zůstatkové hodnotě telefonu ještě vyšší. Např. při výkupu v USA má pro Apple určitou hodnotu i iPhone 7 z roku 2016, který se na trh dostal ve stejné době jako Galaxy S7. Troufáme si tvrdit, že v dnešní době přinese na výkup tento model od Samsungu jen málokdo...



Postupné rozšiřování oprav jednotlivých komponent iPhonů v čase

Apple se chlubí softwarovou podporou iPhonů, která přesahuje pět let. Po celém světě je v oběhu několik stovek milionů telefonů s logem Apple, které jsou starší než pět let. Současně Apple vyzdvihuje i 38% pokles mimozáručních oprav mezi roky 2015 a 2022. Apple v dokumentu prozrazuje různé dílčí testy a poukazuje na to, že navrhuje iPhony tak, aby je bylo možné snadno opravit. Současně vysvětluje kontroverzní „odemykání“ vyměněných součástek nebo riziko neoriginálních baterií. Bílou knihu od Applu si můžete přečíst zde.