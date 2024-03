Apple v nové televizní reklamě propaguje funkci, která se v iPhonech používá od roku 2017

Pamatujete si dobu, kdy Apple představil systém rozpoznávání obličeje označovaný jako Face ID? Psal se rok 2017 a k odemykání většiny chytrých telefonů a tabletů se v té době používal otisk prstu. iPhone X, který s touto novinkou přišel jako první, tak konečně mohl vypustit čtečku otisků integrovanou v domovském tlačítku pod obrazovkou.

Díky vypuštění tlačítka se čtečkou otisků prstů mohl Apple u iPhonu X nabídnout o více než palec větší obrazovku, která zabírala o bezmála pětinu více čelní plochy ve srovnání s iPhonem 7 při zachování téměř stejných rozměrů. O rok později pak Apple představil iPhone XS a XR s vyšší rychlostí neuronové sítě, čímž výrazně zvýšil rychlost Face ID.

Více než šest let stará funkce v reklamě?

Uvedení funkce Face ID výrobce podpořil celou řadou reklam, ve kterých zákazníky seznamoval s bezpečným odemykáním telefonu na základě rozpoznávání obličeje. V jedné z nich například mladá dívka v džínových kalhotách s laclem pouhým pohledem odemyká šatní skříňky ve škole. Spot končí sloganem „Odemkněte pohledem“.

Posuňme se nyní o více než šest let dál – do března roku 2024. Face ID se stalo standardem, na který si většina uživatelů iPhonů více či méně rychle zvykla. Nebojíme se tvrdit, že se tento způsob odemykání stal zcela běžnou záležitostí, nad kterou se už snad nikdo nepozastavuje.

Proto poněkud překvapilo, když se na YouTube kanále singapurské pobočky Applu objevil reklamní spot, který propaguje funkci Face ID u aktuální řady telefonů iPhone 15. V popisku videa se dočtete, že „Face ID pomáhá udržet tajemství v bezpečí.“

Taková zvědavá rodinka

Videoklip začíná na rodinné oslavě, přičemž krátce po začátku se ozve zvuk typický pro oznámení. Další záběr odhaluje, že něčí iPhone 15 právě obdržel iMessage od jakéhosi Shafika. Příjemce zprávy se ale vzdálil a nechal svůj telefon na stole, takže zbytek rodiny je zvědavý, zda se o zprávě a osobě, která ji poslala, dozví více.

Jeden ze členů rodiny tedy nenápadně po telefonu sáhne a pokusí se ho odemknout, což se mu pochopitelně nepovede. Stejně tak nepochodí ani další dva účastníci oslavy. Nakonec na scénu přichází majitelka iPhonu, a aniž by tušila, že její telefon byl předmětem zvědavosti její rodiny, ozve se další oznámení. Podívá se na svůj telefon a odemkne ho obličejem.

Zatímco ostatní členové rodiny zvědavě zírají – očividně by chtěli znát podrobnosti o tom, kdo a co píše – se na obrazovce objeví slova: „Face ID. Pomáhá udržet tajemství v bezpečí. Klid, je to iPhone.“ Inu, očividně i po více než šesti letech považuje Apple za vhodné uživatelům připomenout jednu z klíčových bezpečnostních funkcí svých telefonů.