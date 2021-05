Apple v roce 2020 nepustil do App Storu půl milionu škodlivých her a aplikací

Apple formou tiskové zprávy odhalil, jak se snaží udržovat svůj App Store bezpečný a důvěryhodný. Nese to s sebou zamítnutí schválení aplikací, her a jejich aktualizací, ale také ukončení vývojářských účtů a kontrolu recenzí. Navíc jen v roce 2020 dosáhl kombinací sofistikovaných technologií a lidské odbornosti zabránit neoprávněným transakcím ve výši 1,5 miliardy dolarů.

Zpráva zmiňuje, že škodlivý obsah se do App Storu snaží dostat od prvního dne, kdy byl tento obchod spuštěn. S postupem času však narůstá na objemu i sofistikovanosti, s jakou vývojáři přicházejí. Také proto během roku 2020 ukončil na 470 tisíc vývojářských účtů, které nějakým způsobem porušily podmínky App Storu, 205 tisíc jich poté odmítl registrovat z důvodu obav z podvodu. Za poslední měsíc pak Apple zablokoval 3,2 milionu instancí aplikací distribuovaných skrze Apple Developer Enterprise Program, který umožňuje soukromě distribuovat aplikace pro interní použití zaměstnanců velkých firem, ale nejsou dostupné široké veřejnosti.

Čísla ohledně škodlivého obsahu, který se do App Store hrne, jsou až neuvěřitelná.

Často se stává, že aplikace projde počáteční kontrolou, ale poté změní své funkce, aby se přetvořily v hazardní tituly pracující se skutečnými penězi, poskytovatelem nelegálních půjček ale i distributorem pornografie. Za loňský rok tak Apple odmítl chválit 48 tisíc aplikaci z důvodu nedostatečně zdokumentovaného obsahu, 150 tisíc aplikací, které byly jen spamem a 215 tisíc aplikací, které porušovaly podmínky App Storu. 95 tisíc jich pak z App Storu odstranil poté, co zjistil, že nějakým způsobem také porušují jeho podmínky.

V kontrastu se schválením 180 tisíc nových titulů to tak vypadá, že se do tohoto obchodu snaží protlačit nepoměrně více škodlivého obsahu než toho bezproblémového (App Store má aktuálně na 1,8 milionu aplikací a her). V souvislosti s tím neprošlo kontrolou ani milion aktualizací stávajícího obsahu a bylo odstraněno více jak 250 milionů hodnocení a recenzí, které odhalil nástroj k ověřování pravosti účtů sloužící i k analýze písemných recenzí a k zajištění odstranění obsahu z deaktivovaných účtů.

K prodeji zboží a služeb využívá Apple Pay a StoreKit na 900 tisíc aplikací. Apple v nich zablokoval transakce ve výši 1,5 miliardy dolarů z obav z odcizení karty, kterých v roce 2020 zablokoval k možnosti nákupu na 3 miliony. Celou zprávu si můžete přečíst na stránkách Applu.