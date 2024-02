Apple Vision Pro probudily konkurenci. Na MWC se to hemží levnými a netradičními VR brýlemi

Drahé VR brýle Applu nejen rozčeřily trochu stojaté vody VR technologií. Úder do hladiny byl tak významný, že přílivová vlna nadzvedla i další drobné projekty, které by jinak jen marně bojovaly o pozornost. Do povědomí se tak dostaly pojmy jako spatial computing, případně AR rozhraní a jakákoliv dříve příliš odvážně vysoká cena nyní ve srovnání s Vision Pro vypadá jako rozumně zvolená dostupná cenová úroveň.

Na MWC jsme mohli vidět několik různých směrů, kterými se AR a VR může dále vydat. Samozřejmě řada z nich se nejspíš ukáže jako slepých, ale tato odvaha je pro další pokrok nezbytná.

HTC sází na partnery a podniková nasazení

Z VR firem, které si už lety zajistily důležitou pozici, musíme samozřejmě zmínit HTC. To si na MWC přivezlo VIVE XR Elite Business Edition, tedy existující upravený headset zacílený doplňkovým softwarem na podniková řešení.

Ve firemním světě je pro HTC šance na pevnější zachycení, VIVE XR Elite není levný headset, běžní koncoví zákazníci jej tak zrovna nevyhledávají a současně softwarová podpora pro konkrétní řešení na míru pro konkrétní firemní nasazení může HTC pomoci. V zařízeních pro koncáky vede Meta na levném začátku a prémiovou kategorii si pro sebe chce uzmout Apple. Pro HTC je tak úkrok stranou směrem k podnikům logický.



S kamarády můžete vyrazit do VR herny

Jako podniková řešení ale můžeme chápat i software pro VR herny, kde spolupracuje několik headsetů v rámci jednoho virtuálního prostředí. Zde se HTC pochlubil svými partnery, kteří taková řešení vyvíjejí. Opět tak na stánku HTC zuřila VR bitva mezi běžnými návštěvníky a hordami virtuálních zombie, případně jste si mohli vyzkoušet své fotbalové dovednosti díky přídavným snímačům na nohy.



S přídavnými snímači na nohou získáte přehled o svých fotbalových dovednostech

Brýle s displejem stále nejsou geniální

Už několik let mnoho výrobců vyvíjí brýle s průhledovým displejem. Připojují se přes USB-C k počítači či telefonu a slouží jako soukromý displej. Obvykle se jako jejich využití udává sledování filmů v letadle nebo pracovní displej, na který nikdo jiný nevidí. Na MWC jsme si tak mohli vyzkoušet třeba novou verzi brýlí TCL RayNeo Air 2. U nich jde hlavně o evoluční pokroky, větší zorné pole, lépe řešený konektor USB-C, ale nemění se ergonomie nošení nebo rozměrnější design.

Podobné brýle často trpí softwarem, fixní FullHD displej zaparkovaný před očima by si zasloužil přece jen něco lepšího. Na MWC jsme ale viděli zajímavý pokrok, který nejspíš nebude tím nejlepším řešením, ale vypadá jako krok správným směrem.

Krabička Nimo umí spatial computing

Miniaturní krabička Nimo 1 Core velikosti pouzdra na bezdrátová sluchátka by mohla pomoci mnoha brýlím s displejem. Obsahuje totiž kompletní počítač postavený na Qualcomm XR2, na kterém běží operační systém vytvářející okna ve virtuálním prostoru. Základem je AOSP, tedy čistý Android bez Google služeb. Fungují tak aplikace pro Android a ty, které nejedou, mají třeba dostupný ekvivalent v internetovém prohlížeči. Můžete to připojit i k počítači s Windows nebo Macu a dále si rozšířit pracovní plochu i o klasické aplikace. Samotná krabička má na sobě touchpad a funguje celá i jako air mouse pro pohybování kurzorem myši v prostoru.

Hlavní trik Nimo 1 Core spočívá v nezávislosti na připojených brýlích. Můžete si vybrat, jaké chcete. Nemá tak smysl moc hodnotit rozlišení, zorné pole nebo ergonomii nošení, vše se dá časem upgradovat. Vyzkoušel jsem si práci v operačním systému Nimo 1 OS, a byť se nedají okna v prostoru polohovat tak volně jako na Vision Pro, docela to odpovídá možnostem Meta Quest 3 ale v přirozeně průhledném provedení.

AR prostředí operačního systému se nedá zachytit přímo, tak aspoň takto zprostředkovaně

Nimo 1 Core se bude prodávat za 399 dolarů, s brýlemi Rokid Max za 799 dolarů.

Popravdě mi ale Nimo 1 OS připadá víc jako vhodný kandidát na VR verzi rozhraní Samsung Dex nebo podobného rozhraní u dalších značek. Ukazuje, že to jde, byť s chybějícími Google službami to ztrácí na atraktivitě. Když ho časem někdo větší spolkne, získá docela zajímavé AR/VR řešení.

Téměř normální brýle, ale s AR

Není to poprvé, kdy bychom viděli tvarem normální brýle, ale s integrovanými průhledovými displeji, ale už je vidět, že se postupně přesouváme do snesitelných rozměrů a trochu chytřejších funkcí. Hlavní vývoj hardwaru a schopností softwaru probíhá v Číně, kde se už komerčně prodávají, v Evropě jen dostáváme třeba právě na MWC možnost nahlédnout do aktuálního stavu.



Funkce sice nechybí, ale na veřejnost bychom s nimi asi nevyrazili

TCL přivezlo své brýle RayNeo X2, a kulantně řečeno trend zmenšování k nim ještě nedorazil. Brýle to jsou schopné, vidíte skrz ně přímo před očima informace na barevných displejích, ale design moc neláká.

Mnohem zajímavější mi přišly brýle Mojie, které se už v Číně prodávají pod značkami Oppo (Air Glass 2) a ZTE, a výrobce Mojie by rád pronikl i na další trhy. Jejich brýle totiž vypadají na pohled docela snesitelně. Tenké obroučky ukrývají speciálně tenkou a odolnou pryskyřici místo skel, takže to celé nepůsobé nějak mohutným dojmem. Navíc to existuje i v dioptrické verzi, která sice neměla mých plných -6 dioptrií, ale přesto jsem dokázal vidět uživatelské rozhraní lépe.



Brýle Mojie nepůsobí příliš mohutným dojmem a skrz ně vidíte zelené UI

To je na brýlích Mojie zatím jen zelené, tedy vidíte zelené ikony s textem a navigujete se pomocí touchbaru na pravé postranici mezi různými ikonami nebo posouváte textem.



Tenké obroučky jsou v pohodě, postranicím by prospělo tenčí provedení. Ukrývají ale akumulátor, reproduktory a dotykové ovládání

Brýle vyžadují připojení k telefonu přes Bluetooth, slouží jen jako jeho rozšíření. Díky mikrofonům a reproduktorům ale můžete telefonovat, poslouchat hudbu nebo použít brýle jako překladač, který doplní titulky do vašich každodenních konverzací. Mojie umí vyrobit i brýle s barevným displejem, ale na MWC je nepřivezl. O jejich prodej má totiž zájem větší firma, která si nepřála jejich předvádění.

Díky tomu, že brýle nemají fotoaparát, mohly by být přijaty lépe jak Google Glass před mnoha lety. Současně i jejich cena může být dostupnější. Mojie sice napřímo neprodává, ale zmiňuje koncovou cenu kolem 400 dolarů.

Při dalším pátrání výstavištěm jsem ale slibovanou tajnou RGB verzi našel. Oppo na drobném stánku mimo hlavní plochu MWC vystavuje zatím jen prototyp brýlí Oppo Air Glass s vestavěným RGB displejem od pohledu z dílny Mojie. Design je ještě lepší jak přímo u Mojie a skrz vidíte barevný displej. Nemá to stanovenou cenu ani termín uvedení na trh, ale postranice už nejsou nějak rušivě velké, tvar působí vyváženě a něco takového si už klidně dokážu představit jako své vlastní další brýle.



Prototyp Oppo Air Glass vypadá od pohledu už použitelně



Když máte iPhone, ale jste chudý

AR řešení, které do vašeho zorného pole umístí virtuální objekty, které můžete v prostoru ovládat, nemusí být drahé. Můžete jej mít už za 99 dolarů, jen k tomu ale potřebujete novější iPhone.



Zapbox je levný, musíte ale do něj nacvaknout iPhone

Headset Zapbox totiž sám o sobě žádnou inteligenci nemá. Je to jen konstrukce, která drží na hlavě, a má dvě čočky, před které do držáku nacvaknete svůj iPhone. Na něm běží pro každé oko vlastní okno, které do reálného světa snímaného fotoaparátem telefonu přidává AR objekty.



Ovladače v AR fungují

Dostanete i ovladače a vytištěné kartičky, které můžete využít pro AR aplikace. Ovladače mají tlačítka a v AR zobrazení je vidíte třeba jako klepeta, kterými můžete uchopit 3D kostky a skládat z nich v prostoru objekty.



V krabici jsou i destičky pro ukotvení objektů v AR

Pro pevné ukotvení AR objektů se využívají schopnosti iPhonu a předsazené čočky se starají o to, aby byl obraz na iPhonu vzdáleném jen pár centimetrů od vašich očí sledovatelný.

Zapbox slibuje několik AR aplikací, ale popravdě na první vyzkoušení mi vadila hlavně kvalita obrazu, který není zrovna ostrý a prokreslený i do krajů. Schopnosti zobrazení AR jsou výborné, ovladače funkční a pár aplikací asi bude fungovat. Nejspíš to ale celé brzy skončí nepoužívané v šuplíku. Cena ale není nijak vysoká.

Kudy vede cesta

I když tedy nebudete sami hlasovat svou peněženkou, rýsuje se tady dobrý přehled o budoucích trendech, které se hodí znát. Apple bude propagovat vlastní AR/VR řešení, které za vysokou cenu nabídne špičkovou kvalitu v uzavřené platformě. Když budete hledat nižší cenu, větší volnost, nebo se spokojíte s horší kvalitou, možnosti se před vámi otevřou.

Podniková řešení pro mnohé výrobce poslouží jako záchranná síť, aby nebyli závislí na vrtoších běžných zákazníků. V pozadí přitom probíhá vývoj vylepšující slabá nísta v softwaru nebo hardwarovém provedení.

Nemyslím si, že bychom byli už ve fázi, kdy bych vám mohl jednoznačně doporučit nějaký produkt, jako ten, který zcela splní vaše požadavky. Už si ale dokážu představit, že moje vlastní dioptrické brýle časem získají zabudovaný displej a nebudu muset nasazovat objemný headset. Technologie pro to je už na dosah a není to jen náplní sci-fi.