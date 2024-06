Apple vůbec poprvé zveřejnil dobu softwarové podpory u iPhonů. Je nižší než u Samsungů a Pixelů

Doba softwarové podpory je u smartphonů stále velké téma. U Androidů bylo dříve běžnou záležitostí nepsaná dvouletá softwarová podpora, jenže pak se do toho vložil Samsung a Google, kteří softwarovou podporu výrazně prodloužili. Nejprve na pět let, resp. čtyři roky, aktuálně je u nejvýkonnějších telefonů obou značek sedmiletá, a to proto, že se obě chtěly vyrovnat Applu, který často dostal nejnovější systém iOS až na sedm let starý iPhone. Nově zveřejněný dokument však ukazuje, že Apple v garantované podpoře není nijak vepředu, ale až Samsungem a Googlem...



Apple vůbec poprvé prozradil dobu softwarové podpory u některého ze svých iPhonů. U iPhonu 15 je to „jen“ minimálně pět let od startu prodejů. Samsung a Google má strop o dva roky vyšší

Apple přitom nikdy nikde neuváděl, jak dlouho u iPhonů dodržuje softwarovou podporu. Všeobecně se počítalo se šesti až sedmi lety, a to v závislosti na modelu a verzi operačního systému iOS. S novými pravidly PSTI (Product Security and Telecommunications Infrastructure), které začaly ve Velké Británii platit 29. dubna, však musel se svou kůží na trh. Apple tak v dokumentu publikovaném na svém webu uvádí překvapivě krátkou dobu softwarové podpory. U iPhonu 15 Pro Max se jedná o minimálně pět let, po kterých bude dostávat záplaty zabezpečení. Jenže Samsung i Google jsou v tom stejném u svých nejvyšších modelů na o dva roky lépe.

Dokument PSTI explicitně potvrzuje, že na iPhonu 15 Pro Max se budou bezpečnostní záplaty dostávat až do 22. září 2028. To však už není to nejlepší, co mohou uživatelé mezi smartphony najít. Na druhou je to často daleko více, než u Androidů, které nepatří mezi ty nejdražší. Google a Samsung mají o dva roky navíc, a sedm let u nich platí i pro nástupnické verze Androidu. Apple přesný počet verzí systému iOS u iPhonů neuvádí, a co se týká bezpečnosti, teoreticky může po pěti letech starším iPhonům přestat poskytovat záplaty zabezpečení.

Zdroj: Apple