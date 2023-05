Apple vydal téměř po roce první rychlou opravu zabezpečení. Čerstvý update ovlivnila podivná chyba

Apple na loňské konferenci WWDC oznámil automatické aktualizace zabezpečení s označením Rapid Security Response (alias Rychlé opravy zabezpečení). Trvalo však 11 měsíců, než se tato funkcionalita dostala k běžným uživatelům, a když se v telefonu update objevil, nebylo jej možné stáhnout kvůli prapodivné chybě. Apple už ji sice opravil, i tak byl však start doručování „rychlých“ oprav zabezpečení dosti diskutabilní.

Samotný princip na papíře nezní rozhodně špatně. Apple totiž bezpečnostní aktualizace navazuje na verzi systému. Aby se do telefonů dostaly klíčové záplaty zabezpečení, čeká se na to, až testovacím procesem projde menší update systému. Zatímco aktuální hlavní verze systému je iOS 16, od října se do oběhu dostaly aktualizované verze 16.2, 16.3, 16.4 (s odpovídajícími podverzemi, např. 16.4.1, apod.), a brzy se v iPhonech objeví iOS 16.5. Jenže to je v ostrém kontrastu s Androidem, u něhož se, minimálně u těch nejvýkonnějších telefonů, objevují updaty zabezpečení na měsíční bázi.

Update s písmenem na konci

Apple tak reagoval zavedením služby Rychlé opravy zabezpečení, která mu umožňuje rychlou opravu kritických zranitelností systému bez čekání na novou verzi iOS. Apple bezpečnostní záplaty doplňuje písmeny v závorkách, takže nejpozději v průběhu zítřka by vám v iPhonu měla přistát vůbec první RSR update, u iPhonů tak budete mít verzi systému iOS 16.4.1 (a), u iPadu pak iPadOS 16.4.1 (a).



Takto se v iPhonu hlásí nejnovější verze Apple Security Response (Zdroj: Gabrielo)

Tento typ aktualizací je u iPhonů aktivován automaticky, v nastavení jej však můžete ručně vypnout. Ale nevidíme důvod, proč byste to měli dělat, protože se většina updatů nainstaluje automaticky na pozadí, pouze v některých případech je vyžadován restart zařízení. Konkrétně první update restartování vyžaduje, takže opravuje kritické součástí systému.



Toto je chyba, která neumožnila stažení aktualizace hned po jejím uveřejnění (Zdroj: Aaron)

A když se v telefonech objevil, nebylo možné jej stáhnout kvůli „nedostupnosti internetu“, a to přesto, že jste s iPhonem byli k internetu úspěšně připojeni. Chyba by však měla být v těchto chvílích odstraněna. Update je však určen pouze pro nejnovější verzi systému, nikoliv pro starší verze iOS.