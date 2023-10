Apple vyhodil několik zaměstnanců starajících se o App Store. Udržovali s vývojáři příliš blízký kontakt

Aplikace a hry, které se vám objeví na úvodní obrazovce při spuštění App Storu, rozhodně nejsou vybírány náhodně. Nejen za těmito výběry stojí interní tým Applu, který spolupracuje s manažery a prominentními vývojáři. A mezi řádky je jasné, že zařazení mezi tyto aplikace, které jsou uživatelům hned na očích, rozhodně levné nebude. Jenže, Apple v rámci interního vyšetřování došel k závěru, že čínská větev „schvalovacího týmu“ porušila interní pravidla, a tak musel Apple propustit minimálně pět jejich zaměstnanců. Co se stalo?

Nedávná návštěva Tima Cooka, který do Číny zavítal na jeden z turnajů v mobilních hrách pořádaný firmou Tencent, rozhodně nebyla náhoda. Cook musel řešit i nepříjemnou věc, a to nepovolený kontakt mezi zaměstnanci Applu, vývojáři a jejich konzultanty. Za prominentní pozice na úvodní straně App Storu či ve výběrech aplikací platily externí subjekty formou pozvánky na večeři nebo pobytem v nočním klubu. Apple na porušení etického a pracovního kodexu adekvátně zareagoval, a u některých zaměstnanců volil krajní řešení – propuštění z pracovního poměru.



Za seznamy „nejlepších“ a „nejoblíbenějších“ aplikací může být úplně cokoliv. Rozhodně se nemusí jednat o nejlepší aplikace ve své kategorii. Před stažením či zakoupením aplikace uděláte nejlépe, když si přečtete komentáře ostatních uživatelů. Předvybrané žebříčky nemusí být žádná výhra

Apple má totiž velmi striktní pravidla o tom, jak se spojit s vývojáři. Zaměstnanci, kteří hodnotí aplikace a přidávají je do vybraných seznamů (např. „Naše oblíbené“), musí ještě před jejich vyzdvihnutím navrhnout schůzku s vývojáři. Vyšší management se s vývojáři zase může potkávat i bez oficiální schůzky, zato ale nesmí přijímat žádné dary. Pětice propuštěných sice neměla přímý dohled nad schvalováním aplikací v čínském App Storu, přesto se jednalo o pozice, které mohly ovlivnit tamní žebříčky doporučovaných aplikací.

Myslete tedy na to, že aplikace a hry mohou být v obchodě „doporučované“ z celé řady různých důvodů. Rozhodně to neznamená, že by aplikace byla nejlepší ve své kategorii. Do zákulisních hrátek sice nevidíme, ale i aplikace a hry, které na vás vyskočí při otevření App Storu, tam nejsou „jen z dobré vůle“. Nedejte na předem vybrané seznamy „nejlepších“, „nejužitečnějších“ či „oblíbených“ aplikací. Při stahování a nákupu aplikací uděláte nejlépe, když si nejdříve pročtete komentáře uživatelů, kteří si položku stáhli před vámi.

