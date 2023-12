Apple výrazně vylepší ochranu iPhonů. Odcizený telefon zloději neodemknou, ani kdyby znali vaše heslo

Skoro, jako by nám Apple viděl do duše, nebo si četl naše články. Od příští verze systému iOS 17.3 se do iPhonů dostane režim „Stolen Device Protection“ tedy v překladu něco na způsob „Ochrany proti odcizení zařízení“. Za současného stavu totiž stačí zlodějům ukrást iPhone, a z jeho majitele různými způsoby odkoukat nebo vyloudit heslo. Pokud si však v budoucí verzi systému iOS aktivujete novou ochranu, ani případné heslo zlodějům nebude k ničemu. Společně s jeho zadáním totiž bude vyžadováno i ověření přes Face ID či Touch ID.



Do iPhonů se začátkem příštího roku dostane režim „Ochrana proti odcizení zařízení“

To stejné platí i pro různé další „citlivé“ akce, např. pro prohlížení hesel a passkey v iCloudu, při žádosti o Apple Card, při vypnutí Režimu ztráty, obnovení telefonu do továrního nastavení, při placení kartami uloženými v Safari, apod. Apple navíc při určitých akcích přidá k biometrickému ověření i hodinovou prodlevu. To proto, aby jej mohl původní majitel na dálku nastavit do Režimu Ztráty. V praxi to bude vypadat tak, že bude uživatel (říkejme mu „nálezce“) chtít vymazat iPhone. Přestože odkoukal nebo zjistil jeho heslo, iPhone bude vyžadovat biometrické ověření. I kdyby jej iPhonu nějakým sofistikovaným způsobem podstrčil, musí počkat hodinu a poté opět provést biometrické ověření.

Záleží i na aktuální pozici

Vše bude záležet i na tom, kde se telefon aktuálně nachází. Pokud se bude iPhone hlásit ze známých lokací (práce, doma, apod.), nebude pro jeho právoplatného uživatele platit žádný hodinový interval. Apple tímto krokem rozhodně posílí bezpečnost uložených dat v iPhonu při stále sofisstikovanějších krádežích telefonů a Apple ID účtů, na druhou stranu však funkce nebude aktivní automaticky. Bude jen na uživatelích, zda si ji zapnou či nikoliv.

Pokud budete mít zájem, najdete tuto funkci v sekci Nastavení – Face ID a kód. Ovšem až od verze iOS 17.3, která by měla dorazit do iPhonů v lednu či únoru příštího roku. Dodstane se na všechny telefony, v nichž aktuálně běží iOS 17.2, tedy na iPhone XS a novější modely.

Via Phonearena