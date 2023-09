Apple vyrobil vlastní 5G modem. Když zjistil, že bude velký jako polovina iPhonu, dohodl se s Qualcommem

U Applu se dlouho spekuluje o tom, že americká firma do svých mobilních zařízení chystá i svůj vlastní 5G čipset. Je to logické vyústění situace, kdy si Apple řídí vývoj procesorů, ale v případě modemů spoléhá na dodavatele. Dříve se spekulovalo o tom, že by se nový 5G modem od Applu mohl objevit u iPhonů 15 či u iPhonů 16, nakonec se tak nestalo, resp. ani nestane. Inženýři Applu totiž přišli ve finální fáze vývoje na zcela zásadní problém...

Ukázalo se, že 5G modem je natolik komplexní součástkou, že to to stávající znalosti inženýru od Applu prostě nestačí. Vývoj 5G modemu přesto proběhl, jenže podle Wall Street Journal nedopadl nijak skvěle. Použitý modem by totiž zabral polovinu iPhonu! Jeho ovládací deska byla u prototypu tak velká, že prakticky znemožňuje efektivní použití tohoto modemu. Ten byl navíc příliš pomalý a přehříval se. Pokud by jej Apple nasadil do iPhonů a našel pro ně patřičný prostor, výkonem a energetickou náročností by byl zhruba 3 roky pozadu oproti Qualcommu.

Apple tak přistoupil na podmínky Qualcommu a obnovil s ním smlouvy, ze které plyne polovodičové firmě více než 7 miliard dolarů ročně. Applu se sice tak vysoká částka nepozdává, ale širokou podporu globálních pásem má dnes efektivně podchycenou snad jen právě Qualcomm. Apple však ve vývoji 5G modemu pokračuje i nadále, aby je mohl přidat jednoho dne do svých procesorů. Je to však běh na dlouhou trať.

