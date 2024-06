Apple vysvětluje, proč je AI omezená jen na iPhone 15 Pro. Stejně jako ostatní nemá přesvědčivé argumenty

Když se firma pokouší vysvětlit, proč nové funkce u některého z telefonů chybí, většinou do nedopadne dobře. Apple se o to pokus v souvislosti s Apple Intelligence, a jeho vysvětlení není dvakrát důvěryhodné. Funkce bude v systému iOS 18 k dispozici jen u iPhonu 15 Pro a iPhone 15 Pro Max, takže AI bude základnímu iPhonu 15 a iPhonu 15 Plus zapovězena.



Apple vysvětlil, proč Apple Intelligence nepodporuje iPhone 15 a iPhone 15 Plus. Jenže nějak opomněl, že má ještě vlastní bezpečnou „cloudovou“ AI, která by mohla běžet i na iPhonech s nedostatečným výpočetním výkonem. A zapomíná na to i Samsung...

Šéf Apple AI a strojového učení, John Giannandrea, se k celé situaci postavil takto: „Když modely pustíte za běhu, říká se tomu inference, a odvození velkých jazykových modelů je neuvěřitelně výpočetně nákladné. Záleží i na kombinaci šířky pásma a možnostech Apple Neural Enginu, aby bylo možné tyto modely dělat dostatečně rychle, aby byly užitečné. Teoreticky bychom je mohli spustit i na velmi starém zařízení, ale bylo by to tak pomalé, že by to nebylo užitečné“.

Na přímý dotaz, zda AI funkce u zmiňovaných iPhonů nechybí uměle, aby Apple prodal nové iPhony, reagoval šéf marketingu zamítavě. Apple se ve své AI opírá o čipset Apple A17 Pro s 16jádrovým Neural Enginem, oproti němuž je Apple A16 méně výkonný. Craig Federighi z Applu zmínil, že dalším důležitým faktorem je i dostatečná operační paměť. Zřejmě není náhodou, že všechny iPhony, které podporují AI, obsahují 8 GB RAM. Jenže...

Co cloudová AI?

Apple AI nevzniklo ze dne na den. Apple umělou inteligenci, podle svých slov, vyvíjel několik let, a tak ji musel Apple určitě interně testovat už u řady iPhone 14. A požadavek na minimální RAM byl firmě určitě velmi dobře známý již dříve. Kdyby chtěla, klidně mohla letošní základní iPhony osadit 8GB RAM. Samotný nízký výkon procesoru Apple A16 na jednu stranu vidíme jako jasnou brzdu, jenže je tu ještě „bezpečná AI na cloudu od Applu“, na kterou se u náročných operacích spoléhají modely „Pro“, tak proč by k tomu stejnému nemohly mít přístup i levnější iPhony, třeba jen u běžných výpočtů?

Ještě když se Apple mezi řádky chybí efektivitou, díky které nepotřebuje mít stejně velkou operační paměť jako Androidy, u nichž se začínáme z mety 8 GB pomalu dostávat na metu 12 GB. Najednou v iPhonech chybí operační paměť, a podle nás to vypadá jako spíše jako strategické rozhodnutí, nežli to, že by si Apple „najednou“ uvědomil, že má v letošních základních iPhonech malou operační paměť.

Ale můžeme klidně opustit Apple a zaměřit se na Samsungu, u něhož je situace podobná. Ano, jihokorejský výrobce dostal funkce umělé inteligence (minimálně část z nich) i na dva roky staré topmodely. To je rozhodně chvályhodné, a jihokorejcům to podstatně rozšíří uživatelskou základnu. Jenže, nás spíše zajímají telefony střední třídy, kterých se prodá daleko více, než prémiových modelů. Proč by levnější telefony se slabším hardwarem nemohly vsadit vše na cloudovou AI? Nevidíme pro to žádné logické zábrany, pouze ty umělé...

