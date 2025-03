Apple využije umělou inteligenci k měření příjmu kalorií a stravovacích návyků. Dočkat se máme v iOS 19

Mark Gurman z Bloombergu ve svém víkendovém zpravodaji Power On prozradil, že Apple se v příštím roce připravuje na vylepšení aplikace Apple Health. Ta by měla v systému iOS 19 umět sledovat příjem kalorií z potravin, k čemuž Apple využije umělou inteligenci. V podstatě se tak díváme na budoucí konkurenci aplikací jako MyFitnessPal nebo Noom, které slouží k detailnímu sledování kalorií z potravin nebo ke změně stávajících nevhodných stravovacích návyků.



Tento slogan od Applu by v iOS 19 měl platit dvojnásob. Umělá inteligence má zajistit rozpoznání a detekci kalorií u jídel a nápojů, které zkonzumujete

Apple v současné době dokáže sledovat příjem kofeinu nebo sacharidů, podle zdroje však chystá podstatné vylepšení sledování potravin. Umělá inteligence pomůže s rychlejším a „chytřejším" zadáváním zkonzumovaných potravin nebo s návrhy na jídla či personalizovanými tipy k tomu, co byste měli sníst. Součástí nového modulu v aplikaci Apple Health nemají chybět ani videa nutričních specialistů a expertů, a samozřejmě se počítá s bezproblémovým sdílením dat mezi hodinkami Apple Watch a iPhonem. Třešničkou na dortu budou rady na míru, jak dosáhnout vytyčených zdravotních a fitness cílů.

Příjem kalorií jako poslední střípek skládačky

Apple pro tyto novinky používá souhrnné označení Project Mulberry. Nejde jen o data, ze kterých má umělá inteligence udělat „zázraky“, ale o propojení stravy, životního stylu, fyzických aktivit a spánku. Apple si v současné době nemůže dovolit další neúspěch (tím prvním je nepovedená Apple Intelligence, která se stále vyvíjí a k dokonalosti má daleko), a tak v americkém Oaklandu připravil speciální tým, který bude natáčet videoobsah s profesionálními nutričními specialisty a dalšími odborníky ze světa zdraví.

Apple však hned ze startu čeká tuhá konkurence, která má velké databáze potravin, jejichž detaily se dají snadno načíst z barkódu. Na druhou stranu je to Apple, který bude chtít dotáhnout věci do úspěšného konce, a v případě, že jeho řešení bude bezchybné, mohlo by zase o úroveň výš posunout nejen iPhony, ale také hodinky Apple Watch.