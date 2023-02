Apple vyzdvihuje funkci Visual Look Up na iPhonech. Přitom je to jen slabší náhrada Google Lens

Apple vydal na stránkách podpory video týkající se funkce, kterou mnozí uživatelé, buď neznají, nebo vůbec nepoužívají. Funkce Visual Look Up však na iPhonu umožní rozeznat objekty, např. památku, rostlinu nebo zvíře. Stačí v podporované aplikaci, např. v galerii, ve zprávách, prohlížeči Safari nebo poznámkách, otevřít fotku a podívat se na ikonu „i“ ve spodním řádku displeje. Pokud je u ní hvězdička, znamená to, že funkce na fotce „něco“ našla.

Stačí na ikonu kliknout a dále pokračovat přes nabídku „Look up“, která vám daný objekt, např. květinu, vyhledá na internetu. Ve vyhledaných výsledcích najdete, jak další podobné fotografie, tak textový popis toho, o co se vlastně jedná. K některým výsledkům vám „pomůže“ i Siri.



Ukázka funkce Visual Look Up v praxi

Jenže, zatím celé řešení vypadá spíše jen jako hodně ořezaná podoba Google Lens, která je na iOS samozřejmě dostupná přes aplikaci Google. Lens toho však umí více, než řešení od Applu. Vyhledané objekty vám ukáže v širším úhlu pohledu a navíc přidá informaci o tom, kde si objekt můžete pořídit, a konkrétně v USA navrch přihodí cenu ve vaší blízkosti.

Nezbývá než doufat, že Apple svou funkci časem doladí natolik, aby mohla konkurovat Googlu. Funkce Visual Look Up funguje u iPhonů s iOS 15 a vyšší verzí systému či u vybraných iPadů s iPadOS 15.1 a novější verzí systému.

Ukázka funkce Visual Look Up v systému iOS:

Zdroj: Podpora Applu