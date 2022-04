Apple vzdává hold konkurenci. Ukazuje, které aplikace jsou populárnější než ty jeho

Apple se často chlubí čísly a statistikami, kde ukazuje, jak se firmě daří, v čem uspěla nebo kde trhá nové rekordy. Nyní však v rámci obchodu App Store zveřejnila zajímavé statistiky, kde naopak vyzdvihuje své konkurenty a jejich aplikace a dokonce došlo i na čísla, na kterých ukazuje, jak se cizím aplikacím daří lépe, než těm od Applu. Celkově čísla asi mnohé nepřekvapí, ale je zajímavé, že se s nimi rozhodli chlubit právě v Cupertinu.



Streamovací služba Apple TV+ zatím mezi uživateli není tak populární. Konkurence ji v popularitě v některých zemích rozdrtila

Samozřejmě by to nebyl Apple, kdyby vše nemělo svůj smysl a celá statistika byla jen pochvalou toho, jak velký obchod s aplikacemi díky němu vzniknul. Proti původním 500 aplikacím, které měl před téměř 14 lety, kdy jej firma spustila dnes nabídka naboptnala na působivých 1,8 milionu aplikací. I samotný Apple jich dnes nabízí 60. App Store je totiž pro vývojáře obrovským trhem a každým rokem je skrze obchod vyplaceno více peněz. Jen za loňský rok odhadované tržby z aplikací na App Store činily 86 miliard dolarů, přitom ještě 5 let nazpět to byla zhruba třetina.

Dominance Netflixu a Spotify

Ač se to Applu asi nemusí lehce přiznávat, konkurenčním aplikacím se daří a to častokrát výrazně lépe, než těm od Applu. Samozřejmě se čísla liší dle konkrétních trhů, ale i v domovském USA výrazně ztrácí. Například u hudby v USA exceluje Spotify, které je dle analýzy 1,6× populárnější než Apple Music. V některých zemích je to i více.

Obří popularitě se těší Netflix, který je v USA 17× populárnější než Apple TV, a to jen díky tomu, že služba Applu je v Americe poměrně populární. Například ve Velké Británii už je popularita Netflixu téměř 1300× vyšší a vysoké násobků dosahuje proti Applu také Amazon Prime.

V mapách pak ve sledovaných zemích jednoznačně dominuje Google, který je v USA 1,5× populárnější. V jiných zemích dokonce i více. V pozadí zůstávají dokonce i Apple Knihy, kde je populárnější Amazon Kindle a Wattpad. Kde se Applu naopak daří je komunikace, kde jej jen na některých trzích v popularitě překonává WhatsApp.