Apple Watch 10 mají větší displej, na který uvidíte i z boku. Změří, jak zdravě spíte

První novinkou dnešního Apple Eventu jsou chytré hodinky Apple Watch Series 10. Jedná se o zatím nejtenčí hodinky značky, které mají největší displej, který byl kdy v hodinkách Apple Watch použitý. Panel je dokonce ještě větší, než u Apple Watch Ultra 2. Hodinky se budou nabízet v hliníkové a titanové podobě, která je uhlíkově neutrální, a to ve 42 a 46mm těle. Každý z materiálů má i tři různé barevné varianty.



Klíčové specifikace hodinek Apple Watch Series

Jednou z největších změn prošel Retina LTPO3 displej. Apple pro něj používá označení „Wide–angle OLED“, a to proto, že je při bočních pohledech až o 40 % jasnější, než dříve. Obnovovací frekvence v režimu Always On je nově 1 Hz, a samotný displej má i širší poměr stran. Z uživatelského pohledu tak při čtení obsahu na displeji hodinek získáte minimálně řádek textu navíc. U hliníkové varianty kryje displej (a také část boků) Ion-X sklo, u titanových modelů je to safírové sklíčko. Maximální jas je až 2 000 nitů, minimální pak 1 nit. Jedno displejů je u obou variant (42 i 46 mm) 326 ppi.

Displej je vsazený do tenkého těla, které má tloušťku 9,7 mm, což je téměř o 10 % méně, než u Apple Watch 7. Díky tomu musela proběhnout minimalizace komponent, aby se Applu podařilo všechno dostat dovnitř. Konkrétně třeba reproduktor je o 30 % menší, ale podle Applu to na jeho výkonu nebude nijak znát. Podcasty a hudbu si navíc nově pustíte přímo z reproduktoru hodinek, a nebudete se muset spoléhat jen na připojená Bluetooth zařízení. Tělo hodinek podporuje odolnost IP6X a voděodolnost při šnorchlování, plavání a surfování do 50 metrů. K dispozici bude ve velikostech 42 a 46 mm.

Představení Apple Watch Series 10:

Do kovové vnitřní strany hodinek byly zakomponovány všechny potřebné antény. Pod zády je připravena větší cívka pro rychlejší a efektivnější bezdrátové dobíjení. Za 30 minut se hodinky dobijí o 80 %, samotnou výdrž hodinek však Apple na předtočené keynote přešel tak rychle, že jsme ji až téměř nestihli zaregistrovat. Watch Series 10 jsou stále brány jako „hodinky s celodenní výdrží“, která v řeči čísel znamená 18 hodin.

Výkon hodinek zajišťuje dvoujádrový SiP (System-in-package) Apple S10, jehož součástí je i čtyřjádrový neural engine. Ten dokáže např. vylepšit kvalitu hovorů z hodinek v hlučných prostředích, popř. zpřístupňuje gesto Double Tap. Apple Intelligence se do hodinek pro tuto chvíli nedostala. Úložiště má kapacitu 64 GB, hodinky podporují i UWB.

Detekce spánkové apnoe

V hodinkách běží operační systém WatchOS 11, jehož součástí budou nové „Smart Stack“ widgety, které se objeví až tehdy, když je budete potřebovat. Strojové učení pomůže s výběrem nejlepších fotek na ciferník, součástí výbavy je i překladač, který rozeznává mluvené slovo., nebo Siri pracující přímo v hodinkách. Ty i nadále umí detekovat pády nebo nehody.



Teploměr nově změří teplotu pod vodou, a na hodinkách se dozvíte i to, jak hluboko jste při šnorchlování pod vodou (max 6 metrů)

Apple však klade stěžejní důraz na zdraví. Hodinky už z dřívějška upozorní na dávkování léků, příliš hlučné prostředí nebo na možnou fibrilaci síní. V nabídce zůstává EKG, okysličení krve však Apple nezmínil, a to kvůli patentové rozepři v USA, která dala zapravdu konkurenční firmě Massimo.

Nově se k tomu přidává detekce spánkové apnoe. Jedná se o závažnou poruchu spánku, která vás může negativně ovlivnit během dne, dlouhodobě nediagnostikovaná může přinést další zdravotní komplikace. Podle Applu je až 80 % těch, kteří touto poruchou trpí, nediagnostikováno. S Apple Watch Series 10 zabere diagnóza měsíc, hodinky využívají akcelerometr k měření metriky „Breathing disturbance“. A pokud mají podezření na spánkovou apnoe, dají vám o tom vědět. Svá měření dokáží vyexportovat do PDF a pošlou vás za profesionálem.



Report možné spánkové apnoe hodinky připraví za 30 dní

Apple dodává, že detekce spánkové apnoe by měla ještě v září dorazit do více než 150 zemí, mezi nimiž byla zmíněna i Evropa. Schválení ze strany amerického úřadu FDA zatím chybí, ale mělo by se tak stát už brzy. Hodinky dále měří teplotu ve spánku, třeba k rozeznání období ovulace, a nově i teplotu vody. Dalším novým čidlem je hloubkoměr (až do 20 m), který třeba při šnorchlování prozradí, jak hluboko jste pod hladinou.

Verze hodinek z leštěného hliníku se bude nabízet v černé, růžovo–zlaté a ve stříbrné. Titanová varianta, které je oproti loňské nerezové oceli až o pětinu lehčí, bude k dostání v leteckém titanu s odstíny Natural, Gold a Dark Grey Slate.

Základní 42mm varianta hodinek startuje na částce 11 490 Kč, v případě titanových je úvodní cena menší varianty 19 990 Kč. U 46mm verze stojí hliníkový model 12 90 Kč, zatímco za titanové hodinky zaplatíte 21 490 Kč. Všechny titanové modely rovnou obsahují podporu eSIM, za což se u hliníkových modelů připlácí tři tisíce. Prodeje budou zahájeny 20. září, a společně s novou generací se budou i nadále nabízet hodinky Apple Watch Ultra 2 a Apple Watch SE 2.