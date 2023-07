Odložil jsem Apple Watch a nasadil hodinky Garmin. Čekal jsem šok, ale všechno jde hladce

Co se stane, když dlouholetý spokojený uživatel hodinek Apple Watch přejde na konkurenční Garmin. První část článku s dojmy hned po nasazení hodinek na zápěstí.

Používám chytré hodinky Apple Watch. Letos to bude už pět let, stále mám tehdejší model Series 4 a AW – v článku je budu takhle zkracovat – mi spolu s iPhonem velmi vyhovují.

Už mi ale dlouho vrtá hlavou, jestli bych nebyl spokojený, nebo třeba dokonce spokojenější s hodinkami od Garminu. Jiná konkurence mě neláká, Garmin je ale unikátní svým zaměřením na sport, na měření sportovních a zdravotních parametrů a práci s nimi.

Možná nejsem v takové situaci sám, tak jsem se to rozhodl vyzkoušet a něco k tomu napsat. AW jsem odložil a na zápěstí nasadil Garmin Venu 2 Plus. Hodinky jsem si půjčil na delší dobu, než by trval standardní test, abych měl možnost důkladně v praxi zažít všechno, s čím se s nimi mohu potkat.

Tohle je první část článku. Nové hodinky totiž používám zatím jen několik dnů. Přišlo mi ale užitečné, když popíšu dojmy při samotné změně. Co se stalo, když jsem po pěti spokojených letech s AW na ruku nasadil hodinky Garmin. Na většinu věcí si totiž později zvyknu a možná bych i zapomněl, jak mi tenkrát na začátku vadily. Anebo co mě oproti AW příjemně překvapilo.

Nejsem Arnold

Když jsem vybíral hodinky k testu, snažil jsem se vyhnout masivním sporttesterům Fenix, Epix nebo Instinct, se kterými si hodně lidí Garmin spojuje. Chtěl jsem něco „normálního“ a pohodlně nositelného – ne hodinky na zápěstí Arnolda. Jako vhodný model se jevil Venu 2 Plus. Je to trochu stylovka, ale stále s funkcemi, které mě zajímaly.

Velikost hodinek Garmin Venu 2 Plus je v podstatě stejná jako u mých AW s větším pouzdrem 44 mm. Aspoň při pohledu shora, při porovnání plochy. Z boku je to trochu horší, Garminy jsou vyšší, není to ale nic extrémního.

Ale jsou lehčí: váha prozradila, že Garmin i s řemínkem váží 51 g oproti 68 g u Applu. Venu mají kulatý ciferník, na trochu větší okraje displeje jsem ze svého staršího modelu AW zvyklý, tak mě nepřekvapily.

Aplikaci Garmin Connect jsem už měl v iPhonu kvůli cyklopočítači Edge, který používám na kole. Takže stačilo přidat nové zařízení. Jde to rychle, během párování a konfigurace se neobjevily žádné problémy. Jen první synchronizace se nějak zasekla. Asi po čtvrt hodině jsem ji přerušil, abych se dostal dál.