Apple Watch a záchrana před utonutím. Pokud by k němu došlo, hodinky by zalarmovaly všechny v blízkosti

Apple přemýšlí nad přidám další zajímavé bezpečnostní funkce do hodinek Apple Watch, tedy alespoň pohledem nedávno zveřejněného patentu. Na něm popisuje možnost, díky které by budoucí hodinky značky mohly upozornit na to, že se jejich uživatel právě topí. Notifikaci by uměly poslat lidem v blízkosti, ať už to jsou plavčíci, nebo vaši známí a kamarádi, s nimiž jste právě u vody nebo v bazénu.



Apple v patentu popisuje, jak by Apple Watch na ruce tonoucího mohly upozornit plavčíky a další osoby v blízkosti

Hodinky Apple Watch by se mohly vylepšit auru nositelnosti, která se stará o lidské zdraví, tím, že by mohly detekovat problémy uživatele při plavání ve vodě. S ním je často spojena pravidelnost pohybů v závislosti na relativně konstantním srdečním tepu a dostatečném okysličení krve. Podle patentu by však hodinky měly algoritmy, které by z těchto vstupů dokázaly „vycvičit“ Apple Watch k tomu, aby dokázaly u plavce poznat, zda jsou jeho pohyby běžné či nějakým způsobem odlišné oproti normálu. A to by znamenalo akutní problém...

Netřeba žádný speciální snímač

Pokud se některému plavci ve vodě něco stane (např. dojde k srdeční zástavě), podle patentu by hodinky dokázaly rychle pochopit situaci a vyslat nouzovou zprávu všem lidem, kteří jsou nablízku. Podobně by např. fungovalo varování hodinek směrem k rodičům, pokud by jejich děti překročily hranice nízké hloubky a vydaly se do hlubší části bazénu.

Smutnou zprávou je to, že se v Česku každý rok utopí zhruba 200 lidí. Dokonce se jedná o druhou nejčastější příčinu úrazové smrti u dětí a čtvrtou nejčastější příčinu v celkové populaci. V USA, která má 333 milionů obyvatel, se ročně eviduje cca 3 500 utonulých. Vzhledem k velikosti populace je tak počet utonulých v Česku extrémně vysoký. Zvrátit tento trend by mohly hodinky Apple Watch, zatím se však bavíme pouze o patentu, u něhož není jistota, že se někdy dostane do běžně dostupných hodinek.

Na druhou stranu z patentu vyplývá, že pro něj Apple nepotřebuje žádný speciální snímač, ale vystačí si jen s informacemi ze stávajících snímačů, které doplní potřebné algoritmy. A to zní v teoretické rovině jako něco, co by se mohlo do hodinek dostat i firmou aktualizace softwaru. Tato funkce by tak následně mohla vhodně doplnit stávající kamerové systémy pro monitoring plavců, který využívají kombinaci živého videa a algoritmů pro rozpoznání objektů. Plavci však mohou na záznamu stínit jeden druhého, a často se stává i to, že tyto systémy produkují spoustu falešně pozitivních hlášení.

Zdroj: USPTO