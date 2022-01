Apple Watch bez digitální korunky? Nahradit ji může nový snímač

Navzdory tomu, jak byla digitální korunka s příchodem úplně prvních hodinek Apple Watch kontroverzním prvkem, za uplynulé roky se stala jejich ikonickým symbolem. Apple ji dokonce s postupem času začal využívat i u dalších produktů jako například sluchátek AirPods Max. O to zajímavější je nedávno podaný patent, který naznačuje, že Apple přemýšlí nad jejím odstraněním.

V něm Apple ukazuje hodinky Apple Watch, které místo korunky nabízí optický senzor. Ten by dokázal rozpoznat pohyby prstem po senzoru, jeho rychlost, a dokonce i vzdálenost prstu od senzorů. Namísto točení korunkou by tak uživatel hodinky ovládal swajpováním po dotykovém snímači.

Senzor místo korunky

Nesloužil by ale pouze k ovládání hodinek. Prostor by šlo využít ještě efektivněji a místo dotykového senzoru by sem Apple mohl přidat i tlakový senzor, snímač teploty a nebo čtečku otisků prstů Touch ID. To by hodinkám přineslo nové funkcionality a hlavně mnohem širší využití, než jen další dotykové ovládání.

To by zde víceméně jen duplikovalo dotyková gesta na samotném displeji. To částečně dělá i stávajíc korunka, ale ta hodinkám alespoň přidává lepší schopnosti zoomování, scrollování a hraje také důležitou designovou roli. Nehledě na to, že jsou na ni uživatele velice zvyklí.

Je tedy otázkou, zda přidání nových senzorů za takovou oběť Applu stojí. To, že se jejím odstraněním zabývá v rámci vývoje totiž neznamená, že se jí skutečně zbaví. Nicméně Apple již dlouho pracuje na tom, jak do hodinek přinést další užitečné senzory, což je na takto malém zařízení technologická výzva. Odstranění některých prvků tedy může být jedna z cest, kterou se Apple s hodinkami vydá.

Apple Watch Series 7:

