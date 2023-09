Odložil jsem Apple Watch, nasadil hodinky Garmin a už si je nechám. Co se applistům bude líbit a co vadit?

V polovině července jsem zahájil pokus, kdy jsem své hodinky Apple Watch (budu je někdy zkracovat na AW) vyměnil za Garmin Venu 2 Plus. Jen pár dnů poté, co jsem Garminy nasadil na ruku, jsem připravil článek s prvními dojmy:

Jsem rád, že mě to tenkrát napadlo. Na některé změny, které mě hned po výměně zaujaly, bych možná po dalších týdnech zapomněl a zvykl si. Navíc všechno, co jsem tenkrát zmínil, platí i nadále.

S odstupem se ale projeví zase jiné věci a zde je proto plánovaný druhý článek, který píšu po dvou měsících: Co se stane, když dlouholetý, spokojený uživatel Apple Watch začne používat hodinky Garmin.

Hodinky Garmin, ale které?

Začnu odzadu, samotným výsledkem: Z hodinek Apple přejdu ke Garminu. Netvrdím, že natrvalo. Za pár let zase budu přemýšlet, jestli nezměnit stáj a neověřit, co nového vymyslel Apple, nebo třeba nová srovnatelná konkurence. Teď to ale bude Garmin. Jen ne s hodinkami Venu 2 Plus, se kterými jsem test začínal.

Není to kvůli tomu, že by mi nevyhovovaly. Naopak. V průběhu používání jsem si jen začal říkat, jestli by mě nebavilo jít do vyššího modelu. S větším displejem, navigací s mapami a hlavně plnou výbavou sportovních funkcí. Venu jsou přece jen do značné míry stylovka – malé hodinky, se kterými jde Garmin proti Apple Watch – a některé možnosti vyšších modelů jim chybí.

Na sklonku srpna představený nový model Garmin Venu 3 nabídl pár zajímavých novinek včetně těch, které mi ve starší generaci chyběly (třeba měření VST, čas regenerace). Tyto hodinky zrovna testuji a jsou výborné. Nastavenou pozici řady Venu ale nijak nemění, pořád jsem se chtěl dívat výš.

Naštěstí jsem měl jednodušší výběr a nemusel jsem se prodírat celým (trochu nepřehledným) portfoliem hodinek od Garminu. Po zkušenostech s Applem a Venu jsem měl podmínku: chci displej Amoled.

Transreflexní displej MIP, kterým je Garmin proslulý, je pro určité použití bez jakýchkoli pochybností skvělý. Může být neustále zapnutý a čím víc světla na něj dopadá, tím je jasnější. Může být navíc vybavený vrstvou pro solární dobíjení a hodinky s ním mají neskutečnou výdrž. Ale nesvítí tak jako Amoled, jeho černá není černá, displej nevypadá na pohled tak pěkně. Svou roli hraje i můj horšící se zrak – chci, aby hodinky pěkně zářily.

Díky této podmínce jsem neměl výběr tak složitý. Po Venu 2 Plus, resp dnes už Venu 3 jsem napřed pokukoval po hodinkách Garmin Epix. U nich je výběr konkrétního modelu také složitější, protože jsou tady dvě řady, tři velikosti a různé konfigurace. Ale také dvojnásobná cena a podstatně větší rozměry i hmotnost. A potřebuji vůbec nejvyšší řadu, není to pro mě zbytečné?

Potom jsem ale objevil hodinky, které jsem doposud přehlížel: Forerunner 965. Téměř přece neběhám, tak mě model pro běžce nemusí zajímat. Jenže to je jen mírně matoucí označování produktů Garminu. Tyto Forerunnery jsou totiž ve skutečnosti univerzální hodinky použitelné pro jakýkoli sport. Funkce Epixů jsou v nich – jen s menšími odlišnostmi – vměstnané do menšího a lehčího těla. I tak se do něj ale vejde stejně rozměrný displej jako do největší varianty hodinek Epix 51 mm. K tomu používají větší písmo, což jde vstříc mým očím.

Mohl jsem uvažovat také o Garmin Forerunner 265. Tyto hodinky jsou menší, trochu víc plastové, mají menší výdrž. Chybí jím ale vestavěná mapa, kterou jsem chtěl, a různé drobnosti. Jinak by to byl ale také velmi dobrý kompromis.

Pár dnů před vydáním článku pak Garmin představil ještě amoledové hodinky Vívoactive 5. To je ale už nižší řada.

I když jsou hodinky Venu z těchto modelů nejlevnější, pouze s nimi se dá telefonovat. Ostatní se s telefonem také spojí, přenesou se do nich notifikace, ale není zde dostupná komunikace včetně volání. Osobně mi to nevadí, telefonování na Venu jsem zkusil jednou, jen aby se neřeklo, a je to spíš nouzovka. Ale lidem, kteří jsou u AW na telefonování ze zápěstí zvyklí, může tato funkce u jiných modelů Garminu chybět.