Apple Watch mohou být nebezpečné, tvrdí žaloba. U některých praskl displej a zranil uživatele

Už tak početná rodina her s tématikou mýtu Cthulhu se letos rozrostla o nový přírůstek – Nevyzpytatelné, kteří vás zavedou na palubu zaoceánského parníku. Žádná idylka to ale nebude, protože kolem vás se to hemží a nestvůrami z hlubin, a navíc mohou být někteří cestující skrytými zrádci.