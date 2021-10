Apple Watch Series 7 jdou tento pátek do předprodeje. Detaily Apple překvapivě tají

Apple Watch Series 7 byly představeny v září spolu s iPhony 13. Zatímco telefony jsou již v prodeji, dostupnost hodinek byla doposud zahalena tajemstvím. Nyní již Apple oficiálně uvádí, že předprodeje hodinek odstartují již tento pátek 8. října ve 14 hodin. O týden později pak začne i volný prodej. Přesto se však jedná o jedno z nejpodivnějších uvedení produktů na trh za dlouhou dobu.

Apple sice uvedl, že předprodeje odstartují ve více než 60 zemích mezi kterými je potvrzená i Česká Republika, nicméně detaily z neznámých důvodů stále tají. Zatím tedy u nevíme konkrétní ceny modelů hodinek. Známe pouze americkou startovací cenu 399 dolarů u menší varianty s Wi-Fi, která je stejná jako loni. Česká cenovka by tak opět mohla začínat kolem 11 490 Kč. Více se snad dozvíme již do pátku a najdete to pak zde v článku.

Hodinky Apple Watch Series 7 přináší větší displej protažený více k okrajům díky kterému bude možné využít plnohodnotné QWERTY klávesnice. Změnilo se také odolnější krycí sklíčko, rychlejší dobíjení a také úplně nové velikosti 41 a 44 mm. Přesto by měly být hodinky kompatibilní se staršími řemínky. Nové jsou také barevné varianty.

Představení Apple Watch Series 7: