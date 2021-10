Apple Watch Series 7 jsou nenápadný upgrade. Větší displej jim ale moc sluší

Apple letos představil nové Apple Watch Series 7, ale popravdě řečeno by si vzhledem k počtu inovací zasloužily spíše název 6S. Změn proti 6. generaci totiž není zase tolik a kdo se například těšil na redesign, bude pravděpodobně zklamaný. Hodinky jsou totiž stále stejné, s oblými boky a stejným vzhledem. Jediné co se změnilo jsou rozměry pouzdra. Nově je tu 41 mm a 45 m. My si na test vybrali ty větší.

Trochu zvláštní je to letos s barvami. Pokud nechcete dražší verzi z nerezové oceli, kde se Apple drží tradičních barev, ale sázíte na hliníkovou klasiku, budete možná tápat, jakou variantu pořídit. Nenajdete zde totiž žádnou tradiční barvu. Hvězdně bílá je spíše béžová, modrá a červená mohou být pro někoho moc křiklavé a pak je tu ještě zelená a temně inkoustová. Právě tu poslední testujeme my a můžeme ji doporučit všem, kteří chtějí něco konzervativního. Naživo má totiž hodně blízko k černé. Nakombinovali jsme si jí ale se zeleným řemínkem, se kterým se běžně v obchodech neprodává.

Větší displej pro pohodlnější používání

Hlavní změnou hodinek je letos zvětšený displej LTPO displej, který je roztažen více do krajů, takže u některých aplikací je vidět, že obsah už lehce přetéká přes zaoblené okraje a vypadá to velmi efektně. Nechybí samozřejmě funkce AlwaysOn. Většího displej využil pro plnohodnotnou QWERTY klávesnici se kterou lze psát zprávy, a to i rychlým swajpováním pokud je nechcete diktovat. Funguje ale pouze v angličtině. Displej má letos také o něco odolnější Ion-X sklíčko a zvýšila se i celková odolnost hodinek. Kromě tradiční voděodolnosti se totiž poprvé dočkali i certifikace odolnosti proti prach IP6X.

Kromě přijímání notifikací, instalace aplikací mají být Hodinky opět zdravotním pomocníkem, takže kromě měření srdečního tepu je zde i měření EKG, nebo kyslíku v krvi. Samozřejmostí je GPS. Koupit si však můžete i verzi s LTE, které u nás fungují pouze v síti T-Mobile. Novinkou hodinek je rychlé nabíjení. Pokud použijete přibalenou nabíječku, 8 minut v nabíječce vystačí na 8 hodin nabití, což se hodí například večer, pokud chcete hodinky použít ke sledování spánku.

Tak a to je všechno. Máme tu větší displej, vyšší odolnost a rychlé dobíjení. Vyplatí se tedy upgrade? Hodinky u nás startují na ceně 10 990 Kč v menší GPS variantě, ty větší startují na 11 790 Kč. Meziročně tedy jde o mírné zlevnění. Pokud máte hodinky Series 6, změnu nepotřebujete. Proti pětkám si pomůžete hlavně větším displejem a měřením saturace kyslíku, zda vám to jako argument stačí je hlavně na vás. Pokud však máte Watch Series 4 nebo starší model, určitě se upgrade vyplatí a získáte několik nových funkci, nehledě na to, že jsou hodinky i rychlejší.