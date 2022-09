Apple Watch Ultra jsou hodinky pro sváteční dobrodruhy. Nabízí toho hodně, ale brzdí je výdrž baterie

Hodinky od Applu poslední roky vypadají prakticky stejně. Jen se zvýší výkon, občas přibude nový senzor ale jinak se toho příliš moc nemění. Nyní však na trh přišly úplně nové hodinky Apple Watch Ultra, kde se změnilo skoro všechno.

Nepřehlédnete je už na první pohled. Jsou totiž díky velikosti 49 mm výrazně větší a vyšší ,než klasické Apple Watch. Pocitově jsou i těžší, ale to je dáno hlavně velikostí. Díky titanu jsou navzdory rozměrům ale stále dost lehké. Na váhu i velikost si však velmi rychle zvyknete. To samé platí i o stříbrné barvě, která je v tomto případě jedinou variantou.



Hodinky jsou na ruce výrazně větší i těžší. Váha je díky titanovému tělu stále nižší, než byste čekali u jiných podobně velkých hodinek. Chválíme i keramické dýnko, které je na ruce velmi příjemné.

Ačkoliv mají hodinky podobný tvar základny, jejich tělo protáhlé více do výšky kvůli předělu pro dvoupásmovou GPS. Čelní strana je tak poprvé plochá a s výrazným a překvapivě ostrým rámečkem okolo, pod jehož úroveň je displej nepatrně zapuštěný. Velkým plusem je, že obrazovku chrání safírové sklíčko, takže ji tak snadno nepoškrábete. Vyzdvihnout zde musím také ostrý obraz, živé barvy, ale hlavně vynikající čitelnost i na přímém slunci díky rekordnímu jasu 2 000 nitů.



Srovnání s 45mm Apple Watch Series 7.

Designovou změnou je výstupek na pravém boku, který chrání korunku a má v sobě integrované i zapínací tlačítko. Nutno však dodat, že při točení korunkou výstupek spíše trochu překáží. Nový je zde hloubkoměr pro potápění a na těle najdeme také výrazně větší repráček, který se bude hodit jak při volání, tak pro novou funkci sirény, která vám hlasitou signalizací může přivolat pomoc v nouzi. Ta je skutečně hlasitá a lze ji aktivovat přes zapínací tlačítko, nebo lze napárovat i na tlačítko akce.

Toto tlačítko se nachází na levé straně a díky své oranžové barvě je prakticky nepřehlédnutelné a díky drobné prohlubni jej nahmatáte i poslepu. Kromě zmíněné sirény lze namapovat například i na aktivaci svítilny, stopky či spuštění libovolné naprogramované zkratky. Samotná oranžová barva se mi na hodinkách líbí a v mém případě i ladí k bílému pásku, s jinými barvami by ale tolik ladit nemusela.

Když už jsme u pásků, ty jsou zde úplně nové, přizpůsobené ke sportovním aktivitám. Můj s alpským tahem Apple prezentoval například pro lezení a je nutno dodat, že drží extrémně pevně. Tak pevně, že se poměrně obtížně nasazuje a ještě hůře sundává, což je dobré vzít před koupí v úvahu. Použít však můžete libovolný řemínek, do hodinek dokonce pasují i ty starší z 44 nebo 45mm verzí klasických Apple Watch.

Vysoká odolnost a výrazně delší výdrž

Hodinky jsou koncipované jako odolné odolné, takže se s nimi můžete potápět do hloubky až 100 metrů a mají i armádní certifikaci odolnosti. Samozřejmostí je ochrana proti prachu (IP6X). Jako u outdoorových hodinek byla posílena také výdrž, která je nyní dvojnásobná. Udávaných 36 hodin vystačí na dva náročné dny nebo až na 3 dny úspornějšího provozu. To je sice výrazný posun, ale na několikadenní tůru do přírody s sebou stále radši uvítáte jiné outdoorové hodinky s delší výdrží.

Nejvíc ale Apple Watch Ultra potěší náročné sportovce, kteří konečně zvládnou fungovat i 12 hodin s aktivní GPS. V příštích týdnech by do nich měl dorazit i nový režim úspory baterie, který omezí některé pokročilé funkce, ale to hlavní zachová při deklarované výdrži až 60 hodin.



Apple Watch Ultra dostali vlastní specializovaný ciferník, přepracovaný kompas a funkci sirény, která vám dokáže hlasitým zvoněním přivolat pomoc.

Co se senzorů týče, najdete zde to samé jako u klasického modelu. Tedy optický snímač pro měření tepu, měření EKG, saturace kyslíku v krvi a nově je zde i měření teploty, které ženy mohou využít pro přesnější odhad termínu ovulace. Díky novému čipu hodinky dokáží automaticky přivolat pomoc při autonehodě, kde se bude hodit i Cellular konektivita.

Po stránce systému se jedná o tradiční Apple Watch, na které jste zvyklí. Apple sem přidal jenom nový ciferník s možností přepnutí do méně rušivého červeného zobrazení a některé aplikace pro potápěče a dobrodruhy. Úplně nový je i kompas, který dovolí přidat body na cestě, k nimž vás pak dokáže zpátky odnavigovat.

Celkově jsou Apple Watch Ultra specifickým zařízením. Jedná se sice o nejvybavenější hodinky od Applu, ale jejich design je předurčuje hlavně na outdoor a náročně sporty. Těm nejnáročnějším však paradoxně nemusí stačit jejich výdrž na baterii, což znamená, že hodinky budou mít poměrně úzkou cílovou skupinu. Tou budou ti, co hledají to nejlepší, čas od času si pořádně zasportují, ale jinak vedou spíše kancelářský život s elektrickou zásuvkou poblíž. Příznivá moc není ani cena hodinek 25 tisíc korun.