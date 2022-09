Apple ještě umí překvapit. Watch Ultra jsou titanový tank a baterie konečně něco vydrží

Apple je jedničkou na trhu chytrých hodinek po dobu sedmi let, a můžeme předpokládat, že jedničkou i nadále zůstane. Pomohou mu k tomu hned tři modely chytrých hodinek. Apple Watch Series 8 je dalším vývojovým krokem s několika novinkami, začátečníky a ty, kteří u hodinek řeší zejména cenu, pak nadchne nový odlehčený model Apple Watch SE 2. Pro profesionály a sportovce je zase připraven nejodolnější model hodinek Apple Watch vůbec - Apple Watch Ultra.

Apple Watch Series 8

Hlavní letošní model chytrých hodinek staví na základech loňské sedmé generace, ke které přidává několik přídavků a softwarových novinek ze systém WatchOS 9. Žádnou velkou designovou revoluci nečekejte, hodinky vypadá stále dost podobně, dostaly do výbavy displej „od okraje k okraji“ s režimem Always On a jasem 1 000 nitů, který je vsazen do těla (41 nebo 45 mm), které je po stranách příjemně zakřiveno. Počítá se i s novými detailními ciferníky a s novými řemínky.



Toto jsou Apple Watch 8 ve zkratce. Nový model hodinek je odolný proti vodě, prachu a prasknutí displeje. Hodinky obsahují intervalové tréningy, počítají vám délku kroku a po pobytu ve vodě (max 50 m) se samy vysuší

Z minulé generace si hodinky vzaly detekci pádů, spánku, nepravidelného srdečního rytmu, okysličení krve nebo monitoring spánku. K tomu se nově přidává teploměr, který je určen pro maminky plánující počít potomka. Snímače teploty jsou dva, jeden na vnitřní straně hodinek, druhý na vnější, aby se zabránilo nesmyslným údajům při měření. To probíhá každých pět vteřin a hodinky indikují změny již od 0,1°C. V závislosti na měřené mohou hodinky zpětně odhadnout datum ovulace.

Rychlý souhrn dnešních novinek od Applu:

V americké je (ne)plánované rodičovství tématem číslo jedna, a tak Apple ujišťoval, že veškerá data jsou uživatelů a šifrovaná na zařízení. Dostanete se k nim jen pomoci hesla, Face ID či Touch ID, a bez vašeho explicitního povolení. Druhou novinkou je detekce autonehody. Při nárazu se hodinky dokáží automaticky spojit se záchranáři, využívají k tomu kombinaci gyroskopu, akcelerometru (až 256G), barometr, mikrofon a GPS. Veškeré informace se vyhodnocují přímo v hodinkách, a to pouze tehdy, když řídíte. Hodinky dokáží rozpoznat náraze zepředu, zezadu, z boku a otočení přes střechu.



Čtyři druhy detekce autonehod v podání Apple Watch Series 8

V základním režimu vydrží baterie celý den, resp. 18 hodin na jedno nabití. V režimu Low Power Mode, kdy se dočasně vypne Always On displej a automatická detekce cvičení, vzroste výdrž na dvojnásobek. Tento režim se navíc dostane s WatchOS 9 na Apple Watch Series 4 a novější modely. Třetí výraznější novinkou je mezinárodní roaming s hodinkami, Apple spolupracuje s 30 nadnárodními operátory, ale jakékoliv bližší informace zatím chybí. Roaming bude k dispozici pro Series 5 a novější modely.

Hodinky s rychlým nabíjením se budou nabízet v hliníku ve čtyřech barvách a ve třech podobách z nerezové oceli. GPS model bude stát 12 490 Kč, za verzi s mobilní konektivitou připlácíte tři tisíce. Na majitele hodinek čeká i tříměsíční bezplatné období aplikace Fitness+. Start hodinek je v plánu na 16. září.

Apple Watch SE 2

Podle Applu je mezi uživateli ořezané verze Apple Watch SE drtivá většina těch, pro které jsou tyto cenově dostupné hodinky vstupenkou do světa Apple na zápěstí. I proto nastal čas na „obměnu vozového parku“. Apple Watch SE 2 jsou vyrobeny ze stoprocentně recyklovaného hliníku, a to hned ve třech barevných provedeních. Hodinky mají o 30 % větší displej než Series 3, a oproti předchozímu „es éčku“ jsou až o 20 procent rychlejší. Ekologům se bude líbit i snížení uhlíkové stopy při výrobě o 80 procent.



Apple Watch SE 2 bodují hlavně nižší cenou, a to při zachování většiny hlavních funkcí. OLED displej má maximální jas 1 000 nitů

Hodinky jsou určeny pro plavce, změří nízký a vysoký srdeční tep, dokáží automaticky vytočit SMS číslo, třeba při detekování pádu. Hodinky však mají i některé další senzory ze Series 8, např. dokáží také detekovat autonehody. A co jim chybí? Např. měření okysličení krve, zpětný odhad doby ovulace (tj. měření teploty) či možnost natočit EKG. Snímač srdečního tepu je starší generace, musíte počítat i s tím, že se hodinky oproti dvěma sourozencům budou nabíjet o něco pomaleji.

Apple však hodinky hodně cílí i na děti, a proto lze přes funkce Family Setup nastavit hodinky svým dětem prostřednictvím vašeho iPhonu. I v těchto hodinkách se počítá se systémem WatchOS 9, a do prodeje se dostanou ve dvou konfiguracích. Model s GPS startuje na částce 7 690 Kč.

Oba základní modely hodinek je možné objednat již dnes, na pulty obchodů se dostanou 16. září.

Apple Watch Ultra

Zatímco ořezané model Watch SE 2 Apple na tiskové konferenci jen proletěl, na posledním produktu si dál záležet. Nejzajímavějšími hodinkami podzimní keynote jsou rozhodně hodinky Apple Watch Ultra. Ve vývoji byly několik let, a zřejmě pro ně nastal konečně ten správný čas.



Tomu říkáme výrazné posunutí laťky, Apple Watch Ultra jsou špičkové chytré hodinky pro ty nejnáročnější

Jedná se o nejodolnější hodinky, které kdy Apple vyrobil. 49mm pouzdro je vyrobeno z leteckého titanu, které obepíná boky i okraje displeje. Displejový panel s až neskutečným jasem 2 000 nitů (!) kryje safírové sklo. Samotné tělo splňuje odolnost MIL-STD810H, odolnost IP6X vůči prachu a také voděodolnost WR100. Apple dokonce pro hodinky nabízí aplikaci, která je určena přímo pro potápěče do 40 metrů (certifikace EN 13319)! Pracovní rozsah teplot činí -20 až +50°C.

Toto jsou špičkové hodinky Apple Watch Ultra:

Apple Watch poznáte již na první pohled. A to zejména díky pravému boku s vystouplou částí, do které se dostala korunka s výraznějšími prolisy a akční oranžové tlačítko. Oba je možné ovládat i přes rukavice, tlačítku můžete nastavit vlastní chování. Na těle hodinek dále najdete dva reproduktory a tři mikrofony, které se starají o filtraci šumu.



Takto vypadá úsporný režim v případě ciferníku Wayfinder

Do těla těchto Apple Watch se dostala zatím největší baterie, Apple i tentokrát neprozradil její kapacitu. Láká alespoň na výdrž 36 hodin na jedno nabití, resp. 60 hodin v režimu optimalizované baterie. Ten má však na hodinky dorazit až v průběhu podzimu. V rámci úspory baterie bude možné např. ciferník velmi rychle z barevného režimu přepnout do černo-červené kombinace.

Pro pohyb v terénu je určen nový ciferník Wayfinder, do něhož si umístíte všechny potřebné sledované parametry. Líbit se vám bude i přepracovat aplikace Kompasu, do které si můžete umístit jednotlivé objekty svého zájmu. A pokud se ztratíte, hodinky vám ukáží cestu, odkud jste přišli. A to se špičkovou přesností, protože využívají dvoupásmovou GPS (signály L1 + L5). A pokud se v nepřehledném terénu ztratíte, můžete se ozvat 86dB sirénou, kterou uslyší lidé vzdálení až 180 metrů od vás.



Hodinky startují na sebevědomé částce, v Česku budou stát téměř 25 tisíc korun!

Hodinky mají nové metriky a náhledy, změří vám zóny srdečního tepu, vlastní či segmentová cvičení a vše ostatní, co zvládnou Apple Watch Series 8. Při měření na zápěstí nemá dělat problém ani nasazený neopren. Hodinky jsou navrženy pro vodní sporty, běh a turistiku v přírodě. Ke každému zaměření mají hodinky i své vlastní pásky - Ocean Band, Trail Loop a Alpine Loop. Všechny verze však stojí stejně 24 990 Kč včetně daně. Prodeje hodinek odstartují 23. září.