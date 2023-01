Apple Watch zachránily dva životy najednou. Matka a nenarozená dcera by bez jejich varování nedopadly dobře

Hodinky Apple Watch už zachránily nespočet lidských životů, tentokrát se jim však podařilo „zabít dvě mouchy jednou ranou“. 39letá Jess Kelly z Costa Mesa v USA byla ve třetím trimestru těhotenství, a když se ráno vzbudila, necítila se dobře. Hodinky Apple Watch ji však hned po probuzení signalizovaly tep 120 za minutu, a to přesto, že jen ležela v posteli.

Termín porodu měla stanovený až za několik týdnů, jenže hodinky ji neustále upozorňovaly na zvýšený srdeční tep. Poprvé se jí to zdálo zvláštní, varování o deset minut později už bylo podezřelé. Půl hodiny poté se ozvalo třetí varování, což už nemohla být náhoda. Jess nastoupila do auta a vydala se do porodnice.



Hodinky Apple Watch zachránily dva životy najednou. A to díky pouhému varování týkajícího se zvýšeného srdečního tepu bez rozpoznané fyzické aktivity

Jakmile tam dorazila, začala rodit, a současně měla nízký krevní tlak. Navíc došlo ke krvácení díky odloučené placentě. I přes následný rychlý lékařský zákrok byl zachráněn její život a současně za tři hodinky porodila zdravou holčičku. Podle lékařů neměla pacientka šanci sama na sobě poznat, o jak závažnou situaci se jedná, a tak může, za život svůj i narozeného dítěte, vděčit hodinkám Apple Watch.

Podle lékařů je právě zvýšený srdeční tep příznakem toho, že se s vaším tělem „něco“ děje, ať už je to krvácení či nízký krevní tlak. Varování hodinek Apple Watch tak rozhodně nelze brát na lehkou váhu. Na druhou stranu se už díky vyššímu věku druhorodičky jednalo o rizikové těhotenství, takže šlo předvídat možné komplikace. Díky hodinkám od Applu má však tento příběh šťastný konec.

Zdroj: KCAL News