Příští týden startuje akce WWDC23. Apple na ní ukáže iOS 17, brýle pro mixovanou realitu a další nový hardware

Už příští týden v pondělí odstartuje vývojářská akce Applu, WWDC23, jejíž úvodní Keynote je každým rokem naplněná softwarovými a hardwarovými novinkami od Applu. A i letos jich bude celá spousta, od nové verze systému iOS, přes brýle pro mixovanou realitu až po nové MacBooky. Na jaké novinky se však můžete můžeme těšit konkrétně?

Z mobilního pohledu nás bude zajímat zejména nová verze operačního systému iOS 17. Ta sice dorazí do iPhonů až s novou podzimní řadou iPhone 15, Apple však příští týden tento systém formálně představí a „pochlubí“ se jeho největšími novinkami. A to proto, aby už s novou verzí iOS mohli pracovat vývojáři a připravovat aplikace, které budou určeny právě pro budoucí verzi systému iOS.



Pozvánka na WWDC23, která visí na webu českého Applu

Tentokrát by mělo dojít i na velké odhalení něčeho, proti čemuž Apple bojuje dlouhodobě. Apple totiž musí kvůli pravidlům DMA (Digital Markets Act) v EU do března příštího roku zavést určité změny, a první z nich by měly být oznámeny už na letošní WWDC. Máme tím na mysli zejména otevření platformy iOS alternativním obchodům, které budou k dispozici u iPhonů i iPadů.

Apple má dvě možnosti, jak tyto změny prezentovat. Buď je vykreslí ze svého pohledu jako velké změny, které „dlouho plánoval“, a o DMA nepadne ani zmínka. A nebude bude chtít Apple celou záležitost „ututlat“. I tak se však dozvíme všechny detaily, protože na tuto změnu musí být připraveni zejména vývojáři aplikací a her pro App Store. A těm je věnována většina přednášek na akci WWDC. Bude nás tedy zajímat, kterou z cest si Apple nakonec zvolí...

Postupné otevírání platformy iOS

Navíc tu je ještě nekonečné téma sideloadingu, kdy má Apple podle regulí EU umožnit instalaci aplikací, nejen z jiných obchodů, ale i ručně stažených instalátorů z internetu. Apple se proti těmto praktikám, které jsou u Androidu zcela běžné, dlouhodobě brání. Ohání se bezpečností své mobilní platformy, ale zdá se, že u iOS 17 bude muset Apple, chtě nechtě, podlehnout pravidlům a přidat do systému všechny potřebné změny.

A chcete další důkazy o postupném „otevírání“ iOS? Apple má na WWDC oznámit, že webové prohlížeče třetích stranou budou moci konečně využívat vlastní enginy. V současné době musí všechny z nich využívat nativní Apple WebKit, který mezi prohlížeči prakticky skrývá veškeré rozdíly. EU se také nelíbí to, že Apple omezuje využití NFC ve svých zařízeních pouze na aplikace Apple Wallet a Apple Pay, a případnou konkurenci tak zcela cíleně vyšachoval ze hry.



iPhone se se systémem iOS 17 do 15 minut naučí vaši řeč, kterou následně použije pro realistickou hlasovou syntézu psaného textu

Jenže, to, co po Applu vyžaduje Evropa, se rozhodně automaticky nedostane do dalších regionů. Apple k regionálním funkcím, k nimž bude patřit sideloading a aplikační obchody třetí stran či zpřístupnění NFC dalším aplikacím, používá systém s označením „countryd“, který je navržen k tomu, aby podle geografické polohy uživatele povolil nebo deaktivoval funkce iOS zařízení.

A pak tu máme další novinky, které Apple zveřejnil s předstihem, např. to, že se iPhone do patnácti minut naučí vaši řeč, a pak ji ostatním zprostředkuje v podobě uvěřitelné hlasové syntézy. Zamykací obrazovka by měla v určitých případech suplovat režim chytrého displeje, a zobrazovat nejbližší události z kalendáře, počasí a nebo notifikace. Ostatně podobně, jako režim „At a Glance“ u Pixelů.

První velký produkt Tima Cooka

Brýle pro mixovanou realitu mají být prvním velkým či zcela novým produktem Tima Cooka. Má se jednat o novou produktovou rodinu, kterou nastartuje zařízení Reality Pro. Brýle jsou ve vývoji údajně již sedm let, a podle dřívějších spekulací měly být oznámeny již vloni. Jenže, po spoustě odkladů a změnách na poslední chvíli se brýlí, které podporují virtuální a rozšířenou realitu, dočkáme až příští týden.



Brýle Reality Pro mají připomínat lyžařské brýle. S baterií budou spojeny delším kabelem, aby se co nejvíce snížila hmotnost brýlí

Reality Pro mají připomínat lyžařské brýle, které budou napájeny externí baterií přes kabel. Baterii si uživatele dají do batohu nebo třeba do kapsy. Pro každé oko má být k dispozici 1,41" Micro OLED displej s jemností 4 000 ppi a maximálním jasem 5 000 nitů. Jedním tlačítkem bude možné přepnout mezi rozšířenou a virtuální realitou. V brýlích poběží nový systém, který by se měl nazývat xrOS, realityOS nebo xrProOs.

Jedná se zřejmě o jeden z nejkomplexnějších produktů značky Apple, za něhož si výrobce nechá adekvátně zaplatit. Brýle mají podle posledních informací stát okolo 3 000 dolarů, což dělá zhruba 80 tisíc korun včetně daně. Vývojáři mají mít přístup k brýlím již od června, komerční prodej však má odstartovat až na podzim nebo dokonce v zimě. A takový rozestup od premiéry produktu až po zahájení prodejů u Applu rozhodně nebývá zvykem.

Mezi další novinky oznámené na WWDC23 má patřit i nová řada MacBooků (13" Pro a 15" Air) včetně Mac Studia M2. Apple se jistě nevyhne ani trendy tématu umělé inteligence, a její využití v operačních systémech a aplikacích od Applu.

Čeho se nedočkáme?

Na nový iPhone 15 je rozhodně ještě brzy, Apple své smartphony představuje až v září, a stejně by tomu tak mělo být i letos. Stejně tak jsou podle všech zdrojů ze hry i nové tablety či nová generace chytrých hodinek. Na vývojářské konferenci WWDC23 dá Apple přednost jiným produktům. Úvodní Keynote startuje 5. června v 19:00 hod. našeho času.

