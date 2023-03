Apple začne půjčovat peníze. Přímo z iPhonu a zatím bez navýšení. Splátky v šesti týdnech rozdělí na čtvrtiny

Apple po delší době testování přestavil rozšíření služby Apple Pay, které má název Apple Pay Later. Americký gigant tak začne přímo v mobilní aplikaci Apple Pay půjčovat peníze. Zatím pouze v USA, a u zařízení v nichž běží iOS 16.4 či iPadOS 16.4. Uživatelé si mohou půjčit od 50 do 1 000 dolarů (tj. 1 100 až 22 000 Kč), které mohou využít pro online nákupy či pro nákupy u prodejců, kteří akceptují platby Apple Pay.

Funkce je zatím k dispozici v rámci předběžného přístupu pro vybrané uživatele iPhonů a iPadů v USA, je třeba jen z aplikace Apple Wallet zažádat o půjčku. Do aplikace jen vyťukáte, kolik si potřebujete půjčit, a odsouhlasíte podmínky služby. V momentě žádosti si Apple z účtu, k němuž je připojena debetní platební karta MasterCard zjistí, zda jste v dobré finanční situaci. A pokud to služba vyhodnotí pozitivně, bude půjčka v aplikaci schválena.



Takto vypadá platební rozhraní. Můžete platit standardně nebo pomocí služby Pay Later

Na její splacení budou mít uživatelé čtyři splátky stejné hodnoty, které se rozloží do šesti následujících týdnů. Přesné termíny pro automatické stažení peněz z platební karty se dozvíte přímo v aplikaci Apple Wallet, a zanesou se vám rovnou i do kalendáře. Několik dní před platbou splátky v telefonu vyskočí notifikace a na e-mail vám přijde informace o tom, co vás za několik dní čeká. V ČR to není až tak velkým problém, ovšem v USA varuje Apple uživatele, že splátky nelze splácet kreditní kartou. To by totiž bylo jen placení dluhů na úkor ještě většího dluhu.

Platby přes Apple Pay Later jsou autorizované přes Face ID, Touch ID nebo heslo, přičemž historie půjček není sdílena za účelem marketingu ani cílených reklam. Podle Applu má služba „pomoci odpovědnému půjčování pro banku i klienta“, takže splátky ve službě Apple Pay Later nemají žádné navýšení. Za současného stavu skutečně uživatelé zaplatí přesně to, co si půjčili...

Apple Pay a přidání platební karty na iPhonu:

...vidíme to však jen jako snahu o zpopularizování služby, protože Apple rozhodně nikdy nedělá nic, z čeho by nekoukaly nějaké finanční zisky. A jakmile si uživatelé v USA, a možná i v dalších zemích po celém světě, zvyknou, s jakou jednoduchostí si mohou půjčit a zaplatit penězi, které ještě nemají, přijdou na řadu drobná procenta z půjčené částky. Jenže ve velkém objemu půjček to může pro Apple znamenat další velký zdroj příjmů. Kdy služba dorazí i do Evropy, zatím není známo.

Zdroj: Apple