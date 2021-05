Apple zadotoval výrobce odolných skel Gorilla Glass. Zajistí si tak přednostní dodání komponent

Americká společnost Corning je předním výrobcem odolných skel určených pro chytré telefony a další elektroniku. Apple do ní neváhal v poslední době investovat značné sumy, aby si udržel exkluzivní nárok na její technologie.

Corning vyrábí pro Apple skla do jeho iPhonů už od první generace tohoto telefonu, dodává i skla pro iPady a Apple Watch. Tato společnost však stojí i za označením Gorilla Glass, které používají mnohé konkurenční značky telefonů. Apple dosud toto značení nikdy nepřijal. A zároveň neudával, co vše jeho skla vydrží.

To se však změnilo s uvedením iPhonu 12. Spolu s ním Apple představil sklo Ceramic Shield, na kterém právě se společností Corning pracoval po čtyři roky a do vývoje investoval na 450 milionů dolarů. Finance šly z jeho fondu Advanced Manufacturing, ze kterého nyní poskytl společnosti dalších 45 milionů dolarů na to, aby rozšířila své výrobní kapacity a posunula tím výzkum a vývoj kupředu. Investice má podpořit i udržení více než tisíce pracovních míst napříč americkými provozy Corningu.

Zálohy v podobě grantů

Unikátní technologie i cíle Ceramic Shield má být pevnější než jakékoli dosud vyráběné sklo pro smartphony. Vzniká přimícháním nanokeramických krystalů do skla, ty jsou přitom tvrdší než většina kovů. Problém je v tom, že keramika nebývá průhledná. Corning ale vyvinul unikátní postup, při kterém je keramika maximálně tvrdá, a přitom zůstává opticky čirá. Také proto sklem mohou prostupovat nejen senzory pro rozpoznávání obličeje uživatele, ale sklo nevadí ani fotoaparátu. Díky tomu by iPhony 12 podle Applu měly být až čtyřikrát odolnější než předchozí generace.

Investice do smluvních dodavatelů používá Apple jako boj proti konkurenci, i když to oficiálně nepřizná a příspěvky posílá ve formě vývojových grantů. Ve skutečnosti jde o jistou formu zálohových plateb dodavatelům, jejichž cílem je umožnit společnostem urychlit výzkumné a výrobní kapacity tak, aby splňovaly potřeby Applu. Zároveň si tak Apple rezervuje část výrobních kapacit podporovaných firem. Sobě tím zajišťuje stabilní dodávky a konkurenci ubírá šanci na zisk těchto technologií. To je zejména v době celkového nedostatku komponent velká konkurenční výhoda.