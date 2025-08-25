Apple žaluje Oppo kvůli odcizení obchodního tajemství hodinek Apple Watch. Svého zaměstnance přistihl přímo při činu

Americko-čínské obchodní vztahy jsou v průběhu prezidentského období Donalda Trumpa již tak velmi napjaté a situaci nyní ještě vyostřilo obvinění ze strany společnosti Apple proti svému bývalému zaměstnanci. Ten měl jen několik dní před ukončením pracovního poměru získat přístup k řadě utajovaných dokumentů, které si stáhl na externí disk.
Apple v USA žaluje Oppo, které podle jeho vyjádření mělo odcizit obchodní tajemství týkající se hodinek Apple Watch. Konkrétně se měly týkat zdravotních funkcí
Následně přešel do firmy Oppo, která však jakékoli informační propojení či porušení obchodního tajemství odmítá. Společnost se hodlá v rámci probíhajícího soudního řízení bránit a současně plně spolupracovat s vyšetřováním. Co se vlastně stalo?
Prakticky chycený při činu
Člen vývojového týmu Apple Watch, Chen Shi, si podle společnosti Apple tři dny před opuštěním firmy v červnu letošního roku stáhl 63 dokumentů ze zabezpečené složky, které den před svým odchodem přenesl na USB disk. Jeho cílem bylo podle Applu ukrást obchodní tajemství, z něhož by mohla při vývoji nových nositelných zařízení profitovat firma Oppo. Apple v žalobě uvádí, že se Chen Shi účastnil i několika desítek jednání mezi čtyřma očima, aby od členů týmu Apple Watch získal co nejvíce informací o jejich probíhajícím výzkumu.
Chen Shi navíc při výpovědi jako důvod uvedl, že se vrací zpět za rodiči do Číny. Záhy však začal pracovat ve firmě Oppo, konkrétně v jejím výzkumném centru v Silicon Valley. Společnost podle všeho o jeho úmyslech věděla a podle žaloby ho v tom i podporovala. Apple také zajistil komunikaci, ve které se dnes již bývalý zaměstnanec vychloubá viceprezidentovi Oppa zodpovědnému za zdravotní technologie, že „sbírá co nejvíce informací“. Firma však pro média uvedla, že nenašla žádné propojení mezi prací zaměstnance v Applu a ve své společnosti, a že Oppo respektuje obchodní tajemství všech firem včetně Applu.
Pokud by se porušení obchodního tajemství potvrdilo, šlo by patrně o nejvýraznější případ z poslední doby. Apple již dříve obvinil několik svých zaměstnanců například z krádeže duševního vlastnictví v rámci nyní ukončeného projektu autonomního vozidla.