Apple zatím nad čtečkou Touch ID nezanevřel. Zkoumá možnosti její integrace do displeje iPhonu i hodinek

Je tomu už několik let, kdy Apple u vlajkových iPhonů přesedlal ze čtečky otisků prstů na Face ID pro skenování obličeje. Čtečka od té doby naopak zavítala do MacBooků. Dlouho se pak spekulovalo o tom, že Apple hodlá čtečku vylepšit a do telefonů opět vrátit. Realita je však taková, že se ji naučil pouze vměstnat do zapínacího tlačítka u iPadů, ovšem jiné inovace nepřišly.



Apple to se čtečkou otisků prstů Touch ID evidentně stále nevzdává. Časem by se mohla objevit v iPhonu či hodinkách Apple Watch. (obr.: PatentlyApple)

Dokonce i nový Apple iPhone SE 3. generace, který čtečku Touch ID získal zůstává u staré konstrukce v domovském tlačítku pod displejem. Je tedy se čtečkou v iPhonech konec? Snaží se ji Apple opustit a pouze ji udržuje ve starších modelech? Nový patent ukazuje, že to firma rozhodně nevzdává. Nyní si firma patentovala technologii optického snímání čtečkou integrovanou do displeje.

Jednalo by se o tzv. snímání mimo osu, kdy by přiložený prst osvětlovali samotné pixely displeje a světlo se pak odráželo zpět a procházelo mezerami mezi pixely do senzoru Touch ID pod displejovou vrstvou. Vše ale závisí na úhlu emitovaného světla směrem k prstu, který by dle patentu měl být 42 °. Ve výsledku však nejde o nic přelomového, co bychom dnes běžně neviděli v jiných telefonech i daleko nižší cenou.

Výhodou řešení Applu však bude možnost celý senzor zmenšit, což se mu bude hodit u dalších zařízení. V čerstvém patentu z tohoto týdne tak zmiňuje možnost využití čtečky otisků prstů Touch ID i v displeji hodinek Apple Watch, kde by rozhodně dávala ještě větší smysl. Otázkou zůstává, jak reálné má se čtečkou Apple plány a zda se jí skutečně někdy dočkáme. O nasazení čtečky pod displejem už se totiž mluví nějaký čas a Apple v tomto ohledu za konkurencí stále ztrácí.

Zdroj: PatentlyApple 1, 2